Ajvár Fesztivál Deszken, kora őszi séta Bugacon és Kék Tesla a Nagyszínházban

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.

Kulturális programok sokasága várja a Csongrád-Csanád vármegyében élőket. Ajvár Fesztivált rendeznek Deszken. Archív Fotó: Karnok Csaba

Programok

Bugac

Közélet

A Puszta Kapuja Információs Központ előadótermében

18 óra: Három helyi érték avagy ritka fajok Bugacon.

Túra, séta

A Puszta Kapuja Információs Központtól

szeptember 12-én 17.30 óra: Kora őszi séta Bugacon - ismerkedés a puszta őszi látnivalóival.

A programon történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Információ, jelentkezés: Online módon, a Jelentkezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot 2025.09.12., 12 óráig. https://www.knp.hu/hu/programok/kora-oszi-seta-bugacon-ismerkedes-a-puszta-oszi-latnivaloival-746

Csongrád

Kiállítás

A Művelődési Központ és Városi Galériában

szeptember 20-áig: PleinAir 24 Nemzetközi Alkotótelep zárókiállítása.

Deszk

Túra, séta

A Szabadidőparkban

szeptember 13-án 10 óra: XIV. Ajvár Fesztivál.

Programok: traktor felvonulás, traktorshow, kézműves vásár, ajvárfőző verseny.

Kunszentmiklós

Túra, séta

A Sztyeppék Háza Oktatóközpontban

szeptember 13-án 8 óra: Családi Nap a Sztyeppék Háza Oktatóközpontban.

Részvételi díj: ingyenes. A Kiskunsági Nemzeti Park megalapításának 50 éves jubileuma alkalmából sokszínű programokkal várunk minden kedves érdeklődőt, kicsiket és nagyokat egyaránt a Nagyálláson (Kunszentmiklós) található Sztyeppék Háza Oktatóközpontban.

Szatymaz

Közélet

szeptember 11-én 10 óra: Természet-lesen.

A programon történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Információ, jelentkezés: Online módon, a Jelentkezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot 2025.09.10., 16 óráig. https://www.knp.hu/hu/programok/termeszet-lesen-748

Szeged

Színház

A Nagyszínházban

19 óra: Kék Tesla.

Közélet

A Somogyi-könyvtárban

17 óra: Békési Erika A Mama köténye című könyvének bemutatója.

17 óra: Timár Kriszta Könyvklubja.

Koncert, buli

A Tisza Teátrumban

19 óra: Fúvom az énekem… – szezonnyitó táncház.

A Zsinagógában

szeptember 14-én 11 óra: Simon Bálint orgonakoncertje.

szeptember 14-én 20 óra: Candlelight koncert by La Contessa Vonósnégyes.

Kiállítás

A Somogyi-könyvtárban

szeptember 29-éig: Kvartett – kiállítás.

szeptember 30-áig: Tenyérnyi művészet – A dr. Krier Rudolf hagyatéka – kiállítás.

szeptember 30-áig: A Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) szegedi csoportjának festménykiállítása.

A REÖK-ben

szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása.

szeptember 28-áig: Az art deco királynője, Tamara Lempicka – kiállítás.

Az Agórában

szeptember 30-áig: Jobb agyféltekés grafikák – Szépfalusi Péter kiállítása.

A No Milk Today-ben

október 1-éig: Csillogás az éjben – Dr. Széles Eszter kiállítása.

A Szegedi Zsinagógában

október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.

A Fekete Házban

október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.

december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban

november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.

A Móra Ferenc Múzeumban

január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.

állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban