Ajvár Fesztivál Deszken, kora őszi séta Bugacon és Kék Tesla a Nagyszínházban
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Bugac
Közélet
A Puszta Kapuja Információs Központ előadótermében
- 18 óra: Három helyi érték avagy ritka fajok Bugacon.
Túra, séta
A Puszta Kapuja Információs Központtól
- szeptember 12-én 17.30 óra: Kora őszi séta Bugacon - ismerkedés a puszta őszi látnivalóival.
A programon történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Információ, jelentkezés: Online módon, a Jelentkezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot 2025.09.12., 12 óráig. https://www.knp.hu/hu/programok/kora-oszi-seta-bugacon-ismerkedes-a-puszta-oszi-latnivaloival-746
Csongrád
Kiállítás
A Művelődési Központ és Városi Galériában
- szeptember 20-áig: PleinAir 24 Nemzetközi Alkotótelep zárókiállítása.
Deszk
Túra, séta
A Szabadidőparkban
- szeptember 13-án 10 óra: XIV. Ajvár Fesztivál.
Programok: traktor felvonulás, traktorshow, kézműves vásár, ajvárfőző verseny.
Kunszentmiklós
Túra, séta
A Sztyeppék Háza Oktatóközpontban
- szeptember 13-án 8 óra: Családi Nap a Sztyeppék Háza Oktatóközpontban.
Részvételi díj: ingyenes. A Kiskunsági Nemzeti Park megalapításának 50 éves jubileuma alkalmából sokszínű programokkal várunk minden kedves érdeklődőt, kicsiket és nagyokat egyaránt a Nagyálláson (Kunszentmiklós) található Sztyeppék Háza Oktatóközpontban.
Szatymaz
Közélet
- szeptember 11-én 10 óra: Természet-lesen.
A programon történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Információ, jelentkezés: Online módon, a Jelentkezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot 2025.09.10., 16 óráig. https://www.knp.hu/hu/programok/termeszet-lesen-748
Szeged
Színház
A Nagyszínházban
- 19 óra: Kék Tesla.
Közélet
A Somogyi-könyvtárban
- 17 óra: Békési Erika A Mama köténye című könyvének bemutatója.
- 17 óra: Timár Kriszta Könyvklubja.
Koncert, buli
A Tisza Teátrumban
- 19 óra: Fúvom az énekem… – szezonnyitó táncház.
A Zsinagógában
- szeptember 14-én 11 óra: Simon Bálint orgonakoncertje.
- szeptember 14-én 20 óra: Candlelight koncert by La Contessa Vonósnégyes.
Kiállítás
A Somogyi-könyvtárban
- szeptember 29-éig: Kvartett – kiállítás.
- szeptember 30-áig: Tenyérnyi művészet – A dr. Krier Rudolf hagyatéka – kiállítás.
- szeptember 30-áig: A Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) szegedi csoportjának festménykiállítása.
A REÖK-ben
- szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása.
- szeptember 28-áig: Az art deco királynője, Tamara Lempicka – kiállítás.
Az Agórában
- szeptember 30-áig: Jobb agyféltekés grafikák – Szépfalusi Péter kiállítása.
A No Milk Today-ben
- október 1-éig: Csillogás az éjben – Dr. Széles Eszter kiállítása.
A Szegedi Zsinagógában
- október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.
A Fekete Házban
- október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.