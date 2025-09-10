szeptember 10., szerda

Programok

1 órája

Ajvár Fesztivál Deszken, kora őszi séta Bugacon és Kék Tesla a Nagyszínházban

Címkék#programsoroló#kultúra#Szeged

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban. 

programok
Kulturális programok sokasága várja a Csongrád-Csanád vármegyében élőket. Ajvár Fesztivált rendeznek Deszken. Archív Fotó: Karnok Csaba

Programok

Bugac 

Közélet 

A Puszta Kapuja Információs Központ előadótermében 

  • 18 óra: Három helyi érték avagy ritka fajok Bugacon. 

Túra, séta 

A Puszta Kapuja Információs Központtól 

  • szeptember 12-én 17.30 óra: Kora őszi séta Bugacon - ismerkedés a puszta őszi látnivalóival. 

A programon történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Információ, jelentkezés: Online módon, a Jelentkezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot 2025.09.12., 12 óráig. https://www.knp.hu/hu/programok/kora-oszi-seta-bugacon-ismerkedes-a-puszta-oszi-latnivaloival-746

Csongrád 

Kiállítás 

A Művelődési Központ és Városi Galériában 

  • szeptember 20-áig: PleinAir 24 Nemzetközi Alkotótelep zárókiállítása. 

Deszk 

Túra, séta 

A Szabadidőparkban 

  • szeptember 13-án 10 óra: XIV. Ajvár Fesztivál. 

Programok: traktor felvonulás, traktorshow, kézműves vásár, ajvárfőző verseny. 

Kunszentmiklós 

Túra, séta 

A Sztyeppék Háza Oktatóközpontban 

  • szeptember 13-án 8 óra: Családi Nap a Sztyeppék Háza Oktatóközpontban. 

Részvételi díj: ingyenes. A Kiskunsági Nemzeti Park megalapításának 50 éves jubileuma alkalmából sokszínű programokkal várunk minden kedves érdeklődőt, kicsiket és nagyokat egyaránt a Nagyálláson (Kunszentmiklós) található Sztyeppék Háza Oktatóközpontban.

Szatymaz 

Közélet 

  • szeptember 11-én 10 óra: Természet-lesen. 

A programon történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Információ, jelentkezés: Online módon, a Jelentkezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot 2025.09.10., 16 óráig. https://www.knp.hu/hu/programok/termeszet-lesen-748

Szeged 

Színház 

A Nagyszínházban 

  • 19 óra: Kék Tesla. 

Közélet 

A Somogyi-könyvtárban 

  • 17 óra: Békési Erika A Mama köténye című könyvének bemutatója. 
  • 17 óra: Timár Kriszta Könyvklubja. 

Koncert, buli 

A Tisza Teátrumban 

  • 19 óra: Fúvom az énekem… – szezonnyitó táncház. 

A Zsinagógában 

  • szeptember 14-én 11 óra: Simon Bálint orgonakoncertje. 
  • szeptember 14-én 20 óra: Candlelight koncert by La Contessa Vonósnégyes. 

Kiállítás 

A Somogyi-könyvtárban 

  • szeptember 29-éig: Kvartett – kiállítás. 
  • szeptember 30-áig: Tenyérnyi művészet – A dr. Krier Rudolf hagyatéka – kiállítás.
  • szeptember 30-áig: A Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) szegedi csoportjának festménykiállítása. 

A REÖK-ben 

  • szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása. 
  • szeptember 28-áig: Az art deco királynője, Tamara Lempicka – kiállítás. 

Az Agórában 

  • szeptember 30-áig: Jobb agyféltekés grafikák – Szépfalusi Péter kiállítása. 

A No Milk Today-ben 

  • október 1-éig: Csillogás az éjben – Dr. Széles Eszter kiállítása. 

A Szegedi Zsinagógában

  • október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás. 

A Fekete Házban 

  • október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből. 
  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete. 

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban 

  • november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás. 

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás. 
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron. 
