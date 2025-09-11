szeptember 11., csütörtök

Programok

24 perce

Ilyen programok mellett képtelenség unatkozni, válogass kedvedre

Címkék#programsoroló#kultúra#Szeged

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban. 

programok
Csongrád-Csanád vármegyében most is programok sora várja az érdeklődőket. Fotó: Shutterstock

Programok

Csongrád

Kiállítás

A Művelődési Központ és Városi Galériában

  • szeptember 20-áig: PleinAir 24 Nemzetközi Alkotótelep zárókiállítása.

Szatymaz

Közélet

A Kurgán Természetvédelmi Bemutatóhelyen

  • 10 óra: Természet-lesen.

Túra, séta

A Beretzk Péter kilátó parkolójától

  • szeptember 12-én 16 óra: Beretzk Péter, a szegedi Fehér-tó kutatója. A programon történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Információ, jelentkezés: Online módon, a Jelentkezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot 2025.09.12., 12 óráig.

Szeged

Színház

A Belvárosi moziban

  • 18 óra: Aranyosi Péter önálló estje.

A Nagyszínházban

  • 18 óra: Marica grófnő.

Mozi

A Kárpátia Filmszínházban

  • szeptember 13-án 17 óra: Déryné, hol van?

Koncert, buli

A Széchenyi téren

  • szeptember 14-én 9 óra: E-Street Parade 2025 – Az elektromos járművek ünnepe Szegeden.

A NOVO Square Étteremben

  • szeptember 13-án 18 óra: Sushi est a Novotel Szeged teraszán. DJ-k: Orka, DJ Viktor Kiss, Bellegance & Fraser. Sushi-különlegességek, keleti fogások, welcome drink. Szeged legmenőbb panorámája. Ár: 14.900.- Ft / fő (Az ár tartalmazza az ételeket és egy welcome drinket.) Foglalj asztalt időben, hogy biztosan ott lehess! Cooltixen, [email protected], vagy a helyszínen.

Kiállítás

A Somogyi-könyvtárban

  • szeptember 29-éig: Kvartett – kiállítás.
  • szeptember 30-áig: Tenyérnyi művészet – A dr. Krier Rudolf hagyatéka – kiállítás.
  • szeptember 30-áig: A Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) szegedi csoportjának festménykiállítása.

A REÖK-ben

  • szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása.
  • szeptember 28-áig: Az art deco királynője, Tamara Lempicka – kiállítás.

Az Agórában

  • szeptember 30-áig: Jobb agyféltekés grafikák – Szépfalusi Péter kiállítása.

A No Milk Today-ben

  • október 1-éig: Csillogás az éjben – Dr. Széles Eszter kiállítása.

A Szegedi Zsinagógában

  • október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.

A Fekete Házban

  • október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban

  • november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron

 

