Ilyen programok mellett képtelenség unatkozni, válogass kedvedre
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok
Csongrád
Kiállítás
A Művelődési Központ és Városi Galériában
- szeptember 20-áig: PleinAir 24 Nemzetközi Alkotótelep zárókiállítása.
Szatymaz
Közélet
A Kurgán Természetvédelmi Bemutatóhelyen
- 10 óra: Természet-lesen.
Túra, séta
A Beretzk Péter kilátó parkolójától
- szeptember 12-én 16 óra: Beretzk Péter, a szegedi Fehér-tó kutatója. A programon történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Információ, jelentkezés: Online módon, a Jelentkezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot 2025.09.12., 12 óráig.
Szeged
Színház
A Belvárosi moziban
- 18 óra: Aranyosi Péter önálló estje.
A Nagyszínházban
- 18 óra: Marica grófnő.
Mozi
A Kárpátia Filmszínházban
- szeptember 13-án 17 óra: Déryné, hol van?
Koncert, buli
A Széchenyi téren
- szeptember 14-én 9 óra: E-Street Parade 2025 – Az elektromos járművek ünnepe Szegeden.
A NOVO Square Étteremben
- szeptember 13-án 18 óra: Sushi est a Novotel Szeged teraszán. DJ-k: Orka, DJ Viktor Kiss, Bellegance & Fraser. Sushi-különlegességek, keleti fogások, welcome drink. Szeged legmenőbb panorámája. Ár: 14.900.- Ft / fő (Az ár tartalmazza az ételeket és egy welcome drinket.) Foglalj asztalt időben, hogy biztosan ott lehess! Cooltixen, [email protected], vagy a helyszínen.
Kiállítás
A Somogyi-könyvtárban
- szeptember 29-éig: Kvartett – kiállítás.
- szeptember 30-áig: Tenyérnyi művészet – A dr. Krier Rudolf hagyatéka – kiállítás.
- szeptember 30-áig: A Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) szegedi csoportjának festménykiállítása.
A REÖK-ben
- szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása.
- szeptember 28-áig: Az art deco királynője, Tamara Lempicka – kiállítás.
Az Agórában
- szeptember 30-áig: Jobb agyféltekés grafikák – Szépfalusi Péter kiállítása.
A No Milk Today-ben
- október 1-éig: Csillogás az éjben – Dr. Széles Eszter kiállítása.
A Szegedi Zsinagógában
- október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.
A Fekete Házban
- október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron
