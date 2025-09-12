Programok
Ha valami különlegesre vágysz, akkor ez tetszeni fog
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok
Bugac
Túra, séta
A Puszta Kapuja Információs Központtól
- 17.30 óra: Kora őszi séta Bugacon - ismerkedés a puszta őszi látnivalóival.
Csongrád
Kiállítás
A Művelődési Központ és Városi Galériában
- szeptember 20-áig: PleinAir 24 Nemzetközi Alkotótelep zárókiállítása.
Deszk
Túra, séta
A Szabadidőparkban
- szeptember 13-án 10 óra: XIV. Ajvár Fesztivál. Programok: traktor felvonulás, traktorshow, kézműves vásár, ajvárfőző verseny.
Vásárhely
Túra, séta
Az Almáskertben
- 15 óra: Cimet Kézműves Piac.
Kunszentmiklós
Túra, séta
A Sztyeppék Háza Oktatóközpontban
- szeptember 13-án 8 óra: Családi Nap a Sztyeppék Háza Oktatóközpontban. Részvételi díj: ingyenes. A Kiskunsági Nemzeti Park megalapításának 50 éves jubileuma alkalmából sokszínű programokkal várunk minden kedves érdeklődőt, kicsiket és nagyokat egyaránt a Nagyálláson (Kunszentmiklós) található Sztyeppék Háza Oktatóközpontban.
Szatymaz
Túra, séta
A Beretzk Péter kilátó parkolójától
- 16 óra: Beretzk Péter, a szegedi Fehér-tó kutatója.
Szeged
Mozi
A Belvárosi moziban
- 20 óra: Cápa – 50 éves jubileumi vetítés.
A Kárpátia Filmszínházban
- szeptember 13-án 17 óra: Déryné, hol van?
Közélet
Az Agóra Dísztermében
- 18.30 óra: Everest: Vak végzet – előadás.
Koncert, buli
Az IH Rendezvényközpontban
- 18 óra: Mindenünk a zene – Molnár Gitár Band, a Dollár Boys és a Klub Együttes.
A Zsinagógában
- szeptember 14-én 11 óra: Simon Bálint orgonakoncertje.
- szeptember 14-én 20 óra: Candlelight koncert by La Contessa Vonósnégyes.
A Széchenyi téren
- szeptember 14-én 9 óra: E-Street Parade 2025 – Az elektromos járművek ünnepe Szegeden.
Kiállítás
A Somogyi-könyvtárban
- szeptember 29-éig: Kvartett – kiállítás.
- szeptember 30-áig: Tenyérnyi művészet – A dr. Krier Rudolf hagyatéka – kiállítás.
- szeptember 30-áig: A Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) szegedi csoportjának festménykiállítása.
A REÖK-ben
- szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása.
- szeptember 28-áig: Az art deco királynője, Tamara Lempicka – kiállítás.
Az Agórában
- szeptember 30-áig: Jobb agyféltekés grafikák – Szépfalusi Péter kiállítása.
A No Milk Today-ben
- október 1-éig: Csillogás az éjben – Dr. Széles Eszter kiállítása.
A Szegedi Zsinagógában
- október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.
A Fekete Házban
- október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
Szentes
Mozi
A Kossuth téren
- 18 óra: Mozi Pik-nik péntek.
