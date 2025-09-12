szeptember 12., péntek

Mária névnap

18°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programok

3 órája

Ha valami különlegesre vágysz, akkor ez tetszeni fog

Címkék#programsoroló#kultúra#Szeged

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban. 

programok
Kulturális programok sokasága várja a Csongrád-Csanád vármegyében élőket. Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Programok

Bugac

Túra, séta

A Puszta Kapuja Információs Központtól

  • 17.30 óra: Kora őszi séta Bugacon - ismerkedés a puszta őszi látnivalóival.

Csongrád

Kiállítás

A Művelődési Központ és Városi Galériában

  • szeptember 20-áig: PleinAir 24 Nemzetközi Alkotótelep zárókiállítása.

Deszk

Túra, séta

A Szabadidőparkban

  • szeptember 13-án 10 óra: XIV. Ajvár Fesztivál. Programok: traktor felvonulás, traktorshow, kézműves vásár, ajvárfőző verseny.

Vásárhely

Túra, séta

Az Almáskertben

  • 15 óra: Cimet Kézműves Piac.

Kunszentmiklós

Túra, séta

A Sztyeppék Háza Oktatóközpontban

  • szeptember 13-án 8 óra: Családi Nap a Sztyeppék Háza Oktatóközpontban. Részvételi díj: ingyenes. A Kiskunsági Nemzeti Park megalapításának 50 éves jubileuma alkalmából sokszínű programokkal várunk minden kedves érdeklődőt, kicsiket és nagyokat egyaránt a Nagyálláson (Kunszentmiklós) található Sztyeppék Háza Oktatóközpontban.

Szatymaz

Túra, séta

A Beretzk Péter kilátó parkolójától

  • 16 óra: Beretzk Péter, a szegedi Fehér-tó kutatója.

Szeged

Mozi

A Belvárosi moziban

  • 20 óra: Cápa – 50 éves jubileumi vetítés.

A Kárpátia Filmszínházban

  • szeptember 13-án 17 óra: Déryné, hol van?

Közélet

Az Agóra Dísztermében

  • 18.30 óra: Everest: Vak végzet – előadás.

Koncert, buli

Az IH Rendezvényközpontban

  • 18 óra: Mindenünk a zene – Molnár Gitár Band, a Dollár Boys és a Klub Együttes.

A Zsinagógában

  • szeptember 14-én 11 óra: Simon Bálint orgonakoncertje.
  • szeptember 14-én 20 óra: Candlelight koncert by La Contessa Vonósnégyes.

A Széchenyi téren

  • szeptember 14-én 9 óra: E-Street Parade 2025 – Az elektromos járművek ünnepe Szegeden.

Kiállítás

A Somogyi-könyvtárban

  • szeptember 29-éig: Kvartett – kiállítás.
  • szeptember 30-áig: Tenyérnyi művészet – A dr. Krier Rudolf hagyatéka – kiállítás.
  • szeptember 30-áig: A Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) szegedi csoportjának festménykiállítása.

A REÖK-ben

  • szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása.
  • szeptember 28-áig: Az art deco királynője, Tamara Lempicka – kiállítás.

Az Agórában

  • szeptember 30-áig: Jobb agyféltekés grafikák – Szépfalusi Péter kiállítása.

A No Milk Today-ben

  • október 1-éig: Csillogás az éjben – Dr. Széles Eszter kiállítása.

A Szegedi Zsinagógában

  • október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.

A Fekete Házban

  • október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban

  • november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.

Szentes

Mozi

A Kossuth téren

  • 18 óra: Mozi Pik-nik péntek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu