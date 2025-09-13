Programok
2 órája
Szinte a bőség zavara, alig lehet válogatni a jobbnál jobb programok közül
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok
Csongrád
Túra, séta
A Csemegi Károly Könyvtárban
- ma 8 óra: Garázsvásár.
A Tisza Presszó kertjében
- ma 14 óra: Kézműves és termelői piac.
A Villan-tó Horgász- és Szabadidőparkban
- ma és vasárnap: XXX. Csongrád Kupa – Nemzetközi Hajómodell verseny.
Koncert, buli
A Művelődési Központ és Városi Galériában
- ma 10 óra: László Imre emléknap – népdalkörök fellépése.
A Baross Gábor rakpart 31. alatt
- vasárnap 18 óra: A Hatoslottó bemutatja: Szerencsekoncertek.
Kiállítás
A Művelődési Központ és Városi Galériában
- szeptember 20-áig: PleinAir 24 Nemzetközi Alkotótelep zárókiállítása.
Deszk
Túra, séta
A Szabadidőparkban
- ma 10 óra: XIV. Ajvár Fesztivál.
Vásárhely
Túra, séta
A Bessenyei Ferenc Művelődési Központban
- ma 8.30 óra: X. Hódmezővásárhelyi Filatélia és Numizmatikai Börze.
Koncert, buli
A Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt
- ma 10 óra: XIII. Vásárhelyi Ízök Fesztiválja és Gazdanap.
Kunszentmiklós
Túra, séta
A Sztyeppék Háza Oktatóközpontban
- ma 8 óra: Családi Nap a Sztyeppék Háza Oktatóközpontban.
Szeged
Színház
A Nagyszínházban
- ma 18 és vasárnap 15 óra: Marica grófnő.
A Bábszínházban
- ma 9.30 és 11 óra: Kukucs.
A Dóm Látogatóközpontban
- ma 19 és vasárnap 17 óra: Lassan.
Mozi
A Kárpátia Filmszínházban
- ma 17 óra: Déryné, hol van?
A Belvárosi moziban
- vasárnap 18 óra: Tamara de Lempicka igaz története – A túlélés művészete – dokumentumfilm.
Túra, séta
Az IH Rendezvényközpontban
- ma és vasárnap 10 óra: Tarantula expo és hüllő kiállítás.
Koncert, buli
A NOVO Square Étteremben
- ma 18 óra: Sushi est a Novotel Szeged teraszán.
A Zsinagógában
- vasárnap 11 óra: Simon Bálint orgonakoncertje.
- vasárnap 20 óra: Candlelight koncert by La Contessa Vonósnégyes.
A Széchenyi téren
- vasárnap 9 óra: E-Street Parade 2025 – Az elektromos járművek ünnepe Szegeden.
Kiállítás
A Somogyi-könyvtárban
- szeptember 29-éig: Kvartett – kiállítás.
- szeptember 30-áig: Tenyérnyi művészet – A dr. Krier Rudolf hagyatéka – kiállítás.
- szeptember 30-áig: A Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) szegedi csoportjának festménykiállítása.
A REÖK-ben
- szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása.
- szeptember 28-áig: Az art deco királynője, Tamara Lempicka – kiállítás.
Az Agórában
- szeptember 30-áig: Jobb agyféltekés grafikák – Szépfalusi Péter kiállítása.
- szeptember 30-áig: Tovatűnő tájak – kiállítás.
A No Milk Today-ben
- október 1-éig: Csillogás az éjben – Dr. Széles Eszter kiállítása.
A Szegedi Zsinagógában
- október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.
A Fekete Házban
- október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre