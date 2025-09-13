szeptember 13., szombat

Programok

1 órája

Szinte a bőség zavara, alig lehet válogatni a jobbnál jobb programok közül

Címkék#programsoroló#kultúra#Szeged

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.

Egy fiatal nő örül, hogy milyen programok közül válogathat
Kulturális programok sokasága várja a Csongrád-Csanád vármegyében élőket. Fotó: Shutterstock

Programok

Csongrád

Túra, séta

A Csemegi Károly Könyvtárban

  • ma 8 óra: Garázsvásár.

A Tisza Presszó kertjében

  • ma 14 óra: Kézműves és termelői piac.

A Villan-tó Horgász- és Szabadidőparkban

  • ma és vasárnap: XXX. Csongrád Kupa – Nemzetközi Hajómodell verseny.

Koncert, buli

A Művelődési Központ és Városi Galériában

  • ma 10 óra: László Imre emléknap – népdalkörök fellépése.

A Baross Gábor rakpart 31. alatt

  • vasárnap 18 óra: A Hatoslottó bemutatja: Szerencsekoncertek.

Kiállítás

A Művelődési Központ és Városi Galériában

  • szeptember 20-áig: PleinAir 24 Nemzetközi Alkotótelep zárókiállítása.

Deszk

Túra, séta

A Szabadidőparkban

  • ma 10 óra: XIV. Ajvár Fesztivál.

Vásárhely

Túra, séta

A Bessenyei Ferenc Művelődési Központban

  • ma 8.30 óra: X. Hódmezővásárhelyi Filatélia és Numizmatikai Börze.

Koncert, buli

A Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt

  • ma 10 óra: XIII. Vásárhelyi Ízök Fesztiválja és Gazdanap.

Kunszentmiklós

Túra, séta

A Sztyeppék Háza Oktatóközpontban

  • ma 8 óra: Családi Nap a Sztyeppék Háza Oktatóközpontban.

Szeged

Színház

A Nagyszínházban

  • ma 18 és vasárnap 15 óra: Marica grófnő.

A Bábszínházban

  • ma 9.30 és 11 óra: Kukucs.

A Dóm Látogatóközpontban

  • ma 19 és vasárnap 17 óra: Lassan.

Mozi

A Kárpátia Filmszínházban

  • ma 17 óra: Déryné, hol van?

A Belvárosi moziban

  • vasárnap 18 óra: Tamara de Lempicka igaz története – A túlélés művészete – dokumentumfilm.

Túra, séta

Az IH Rendezvényközpontban

  • ma és vasárnap 10 óra: Tarantula expo és hüllő kiállítás.

Koncert, buli

A NOVO Square Étteremben

  • ma 18 óra: Sushi est a Novotel Szeged teraszán.

A Zsinagógában

  • vasárnap 11 óra: Simon Bálint orgonakoncertje.
  • vasárnap 20 óra: Candlelight koncert by La Contessa Vonósnégyes.

A Széchenyi téren

  • vasárnap 9 óra: E-Street Parade 2025 – Az elektromos járművek ünnepe Szegeden.

Kiállítás

A Somogyi-könyvtárban

  • szeptember 29-éig: Kvartett – kiállítás.
  • szeptember 30-áig: Tenyérnyi művészet – A dr. Krier Rudolf hagyatéka – kiállítás.
  • szeptember 30-áig: A Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) szegedi csoportjának festménykiállítása.

A REÖK-ben

  • szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása.
  • szeptember 28-áig: Az art deco királynője, Tamara Lempicka – kiállítás.

Az Agórában

  • szeptember 30-áig: Jobb agyféltekés grafikák – Szépfalusi Péter kiállítása.
  • szeptember 30-áig: Tovatűnő tájak – kiállítás.

A No Milk Today-ben

  • október 1-éig: Csillogás az éjben – Dr. Széles Eszter kiállítása.

A Szegedi Zsinagógában

  • október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.

A Fekete Házban

  • október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban

  • november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.

 

