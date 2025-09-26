Programok Csongrád-Csanádban
Kutya szépségverseny, Temesvári Magyar Napok és madárvonulás Csongrád-Csanádban
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok
Csongrád
Közélet
A Körös-torokon
- szeptember 28-án 13.30 óra: Körös-toroki kutya szépségverseny.
A Csongrádi Taxiállomástól
- 10 óra: Csongrádi városnéző kisvonatozás idegenvezetéssel.
Mórahalom
Koncert, buli
A Kolo Kulturális Központban
- 14 óra: DanceTour Filmfesztivál.
Szeged
Mozi
A Belvárosi moziban
- 18 óra: Tamara de Lempicka igaz története – A túlélés művészete.
A Kárpátia Filmszínházban
- szeptember 27-én 17 óra: Fekete gyémántok.
Túra, séta
A Széchenyi tértől
- szeptember 27-én 11 óra: Temesvári Magyar Napok – Testvérvárosi látogatás a Délvidék Ház szervezésében.
Koncert, buli
A Napfényfürdő Aquapolisban
- szeptember 27-én 14 óra: Aquapolis SzomBeat.
A Diófa Vendéglőben
- szeptember 28-án 7 óra: XVI. Pacal Párbaj és Vásár.
A Zsinagógában
- szeptember 28-án 11 óra: Bogáthy Júlia orgonakoncert.
Tömörkény
Túra, séta
A Halgazdaságnál
- szeptember 27-én 8 óra: Madárvonulás a Csaj-tavon.
Tőserdő
Túra, séta
A Szabadstrandnál, a Szikra-hídnál
- szeptember 27-én 9 óra: Vízitúra a tőserdei Holt-Tiszán.
