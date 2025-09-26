szeptember 26., péntek

Programok Csongrád-Csanádban

36 perce

Kutya szépségverseny, Temesvári Magyar Napok és madárvonulás Csongrád-Csanádban

Címkék#programsoroló#kultúra#Szeged

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.

programok
Kulturális programok sokasága várja a vármegyében élőket. Illusztráció: Shutterstock

Programok

Csongrád

Közélet 

A Körös-torokon

  • szeptember 28-án 13.30 óra: Körös-toroki kutya szépségverseny.

A Csongrádi Taxiállomástól 

  • 10 óra: Csongrádi városnéző kisvonatozás idegenvezetéssel. 

Mórahalom 

Koncert, buli 

A Kolo Kulturális Központban 

  • 14 óra: DanceTour Filmfesztivál. 

Szeged 

Mozi

A Belvárosi moziban 

  • 18 óra: Tamara de Lempicka igaz története – A túlélés művészete. 

A Kárpátia Filmszínházban 

  • szeptember 27-én 17 óra: Fekete gyémántok. 

Túra, séta

A Széchenyi tértől 

  • szeptember 27-én 11 óra: Temesvári Magyar Napok – Testvérvárosi látogatás a Délvidék Ház szervezésében. 

Koncert, buli 

A Napfényfürdő Aquapolisban 

  • szeptember 27-én 14 óra: Aquapolis SzomBeat. 

A Diófa Vendéglőben 

  • szeptember 28-án 7 óra: XVI. Pacal Párbaj és Vásár. 

A Zsinagógában

  • szeptember 28-án 11 óra: Bogáthy Júlia orgonakoncert.

Tömörkény 

Túra, séta 

A Halgazdaságnál 

  • szeptember 27-én 8 óra: Madárvonulás a Csaj-tavon. 

Tőserdő 

Túra, séta 

A Szabadstrandnál, a Szikra-hídnál 

  • szeptember 27-én 9 óra: Vízitúra a tőserdei Holt-Tiszán. 

