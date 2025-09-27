szeptember 27., szombat

Programok Csongrád-Csanádban

3 órája

Programkavalkád a vármegyében: szüreti mulatság, Szent Mihály nap és pacal bárbaj

Címkék#programsoroló#kultúra#Szeged

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.

programok
Kulturális programok sokasága várja a vármegyében élőket. Illusztráció: Cseh Gábor / MW

Programok

Csongrád

Közélet 

A Tari László Múzeumban 

  • ma 10 óra: Középkori workshop – kódexírás. 

A Szántó Tanya 205. alatt 

  • vasárnap 10 óra: Családi nap a Bori Tanyán. 

A Körös-torokon

  • vasárnap 13.30 óra: Körös-toroki kutya szépségverseny.

Koncert, buli 

  • A Bokrosi Művelődési Házban 
  • ma 14.30 óra: Bokrosi Hagyományőrző Szüreti Mulatság. 

A Tisza Presszóban 

  • ma 19 óra: Belga koncert. 

Ópusztaszer

 Közélet 

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 

ma 10 óra: Borszűrő Szent Mihály és Iparosok Napja. 

Szeged 

Mozi

A Kárpátia Filmszínházban 

  • ma 17 óra: Fekete gyémántok. 

A Belvárosi moziban 

  • vasárnap 18 óra: Árva – filmvetítés és közönségtalálkozó. 

Koncert, buli 

A Napfényfürdő Aquapolisban 

  • ma 14 óra: Aquapolis SzomBeat. 

A Diófa Vendéglőben 

  • vasárnap 7 óra: XVI. Pacal Párbaj és Vásár. 

A Zsinagógában

  • vasárnap 11 óra: Bogáthy Júlia orgonakoncert.

Túra, séta 

Tömörkényen, A Halgazdaságnál 

  • ma 8 óra: Madárvonulás a Csaj-tavon. 

Fülöpházán, A Naprózsa Ház és Erdei Iskola parkolótól 

  • ma 9 óra: Őszi túra a Fülöpházi-homokbuckák között. 

Tőserdőn, A Szabadstrandnál, a Szikra-hídnál 

  • ma 9 óra: Vízitúra a tőserdei Holt-Tiszán. 

Sándorfalván, a Fehértói csatorna buszmegállótól 

  • ma 9 óra: Őszi tókerülő túra. 

Szegeden, a Széchenyi tértől 

  • ma 11 óra: Temesvári Magyar Napok – Testvérvárosi látogatás a Délvidék Ház szervezésében. 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

 

