Programkavalkád a vármegyében: szüreti mulatság, Szent Mihály nap és pacal bárbaj
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok
Csongrád
Közélet
A Tari László Múzeumban
- ma 10 óra: Középkori workshop – kódexírás.
A Szántó Tanya 205. alatt
- vasárnap 10 óra: Családi nap a Bori Tanyán.
A Körös-torokon
- vasárnap 13.30 óra: Körös-toroki kutya szépségverseny.
Koncert, buli
- A Bokrosi Művelődési Házban
- ma 14.30 óra: Bokrosi Hagyományőrző Szüreti Mulatság.
A Tisza Presszóban
- ma 19 óra: Belga koncert.
Ópusztaszer
Közélet
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
ma 10 óra: Borszűrő Szent Mihály és Iparosok Napja.
Szeged
Mozi
A Kárpátia Filmszínházban
- ma 17 óra: Fekete gyémántok.
A Belvárosi moziban
- vasárnap 18 óra: Árva – filmvetítés és közönségtalálkozó.
Koncert, buli
A Napfényfürdő Aquapolisban
- ma 14 óra: Aquapolis SzomBeat.
A Diófa Vendéglőben
- vasárnap 7 óra: XVI. Pacal Párbaj és Vásár.
A Zsinagógában
- vasárnap 11 óra: Bogáthy Júlia orgonakoncert.
Túra, séta
Tömörkényen, A Halgazdaságnál
- ma 8 óra: Madárvonulás a Csaj-tavon.
Fülöpházán, A Naprózsa Ház és Erdei Iskola parkolótól
- ma 9 óra: Őszi túra a Fülöpházi-homokbuckák között.
Tőserdőn, A Szabadstrandnál, a Szikra-hídnál
- ma 9 óra: Vízitúra a tőserdei Holt-Tiszán.
Sándorfalván, a Fehértói csatorna buszmegállótól
- ma 9 óra: Őszi tókerülő túra.
Szegeden, a Széchenyi tértől
- ma 11 óra: Temesvári Magyar Napok – Testvérvárosi látogatás a Délvidék Ház szervezésében.
