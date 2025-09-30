Programok Csongrád-Csanádban
Ilyen programok mellett képtelenség unatkozni
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok
Császártöltés-Kiscsala
Túra, séta
Az egykori Csala csárda parkolójától
- október 5-én 8.30 óra: Európai Madármegfigyelő Nap a császártöltési Vörös-mocsárban. Információ, jelentkezés: kizárólag online módon, a Jelentkezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot 2025.10.03., 12 óráig. Max. 30 fő.
Szeged
Színház
A Bábszínházban
- 10 és 14.30 óra: Egy kupac kufli.
Közélet
- Az Agórában
- 19 óra: CsöndedVagyok – Versdalok – irodalmi est.
Koncert, buli
A Dómban
- szeptember 30-áig: Szent Gellért Nemzetközi Zenei Fesztivál 2025.
Kiállítás
A Somogyi-könyvtárban
- szeptember 30-áig: Tenyérnyi művészet – A dr. Krier Rudolf hagyatéka – kiállítás.
- szeptember 30-áig: A Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) szegedi csoportjának festménykiállítása.
Az Agórában
- szeptember 30-áig: Jobb agyféltekés grafikák – Szépfalusi Péter kiállítása.
- szeptember 30-áig: Tovatűnő tájak – kiállítás.
A No Milk Today-ben
- október 1-éig: Csillogás az éjben – Dr. Széles Eszter kiállítása.
A Szegedi Zsinagógában
- október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.
A Fekete Házban
- október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
Tiszaalpár
Túra, séta
A Várdombon
- október 4-én 9 óra: Európai Madármegfigyelő Nap.Információ, jelentkezés: kizárólag online módon, a Jelentkezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot 2025.10.03., 12 óráig. Max. 30 fő.
