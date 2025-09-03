Programok
2 órája
Elhoztunk minden programot, Önnek csak választania kell
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok Csongrád-Csanádban
Csongrád
Közélet
A Csemegi Károly Könyvtárban
- 16.30 óra: Meseklub.
Kiállítás
A Művelődési Központ és Városi Galériában
- szeptember 20-áig: PleinAir 24 Nemzetközi Alkotótelep zárókiállítása.
Kunpeszér
Túra, séta
A Coop bolt elől
- szeptember 6-án 9 óra: Kirándulás a Rákosi Vipera Napja alkalmából.
- A programon történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
- Információ, jelentkezés: online módon, 2025. 09. 05., 12 óráig.
Ópusztaszer
Túra, séta
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban
- szeptember 7-én 10 óra: Szobori búcsú.
- Egész nap változatos programok: ünnepi szentmise, népzene, lovas kocsikázás, honfoglalás-kori lovasbemutató és gyerekjátékok színesítik a rendezvényt.
Szatymaz
Túra, séta
A Kurgán Természetvédelmi Bemutatóhelyen
- szeptember 9-én 17.15 óra: Kurgánok, kunhalmok világa – A tudomány és a művészet határán.
- Részvételi díj: A programon történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Információ, jelentkezés: Online módon, a Jelentkezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot.
Szeged
Közélet
Az Északvárosi Fiókkönyvtárban
- 16.30 óra: Könyvtárba mentem.
A Délvidék Házban
- szeptember 4-én 18 óra: Gyurkovics Hunor beszélő képei – kiállításmegnyitó.
Kiállítás
A Somogyi-könyvtárban
- szeptember 3-áig: Egy életmű díszletei – Varga Mátyásra emlékező kamarakiállítás.
- szeptember 3-áig: Földrészek kincsei – Nemzetközi pénz- és éremtörténeti kiállítás.
- szeptember 29-éig: Kvartett – kiállítás.
- szeptember 30-áig: A Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) szegedi csoportjának festménykiállítása.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- szeptember 5-éig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon I. rész – fotókiállítás.
A REÖK-ben
- szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása.
A Szegedi Zsinagógában
- október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.
A Fekete Házban
- október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre