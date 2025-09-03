szeptember 3., szerda

Hilda névnap

21°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programok

1 órája

Elhoztunk minden programot, Önnek csak választania kell

Címkék#programsoroló#kultúra#Szeged

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.

programok
Kulturális programok sokasága várja a Csongrád-Csanád vármegyében élőket.
Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Programok Csongrád-Csanádban

Csongrád

Közélet

A Csemegi Károly Könyvtárban

  • 16.30 óra: Meseklub.

Kiállítás

A Művelődési Központ és Városi Galériában

  • szeptember 20-áig: PleinAir 24 Nemzetközi Alkotótelep zárókiállítása.

Kunpeszér

Túra, séta

A Coop bolt elől

  • szeptember 6-án 9 óra: Kirándulás a Rákosi Vipera Napja alkalmából.
  • A programon történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
  • Információ, jelentkezés: online módon, 2025. 09. 05., 12 óráig.

Ópusztaszer

Túra, séta

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban

  • szeptember 7-én 10 óra: Szobori búcsú.
  • Egész nap változatos programok: ünnepi szentmise, népzene, lovas kocsikázás, honfoglalás-kori lovasbemutató és gyerekjátékok színesítik a rendezvényt.

Szatymaz

Túra, séta

A Kurgán Természetvédelmi Bemutatóhelyen

  • szeptember 9-én 17.15 óra: Kurgánok, kunhalmok világa – A tudomány és a művészet határán.
  • Részvételi díj: A programon történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Információ, jelentkezés: Online módon, a Jelentkezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot.

Szeged

Közélet

Az Északvárosi Fiókkönyvtárban

  • 16.30 óra: Könyvtárba mentem.

A Délvidék Házban

  • szeptember 4-én 18 óra: Gyurkovics Hunor beszélő képei – kiállításmegnyitó.

Kiállítás

A Somogyi-könyvtárban

  • szeptember 3-áig: Egy életmű díszletei – Varga Mátyásra emlékező kamarakiállítás.
  • szeptember 3-áig: Földrészek kincsei – Nemzetközi pénz- és éremtörténeti kiállítás.
  • szeptember 29-éig: Kvartett – kiállítás.
  • szeptember 30-áig: A Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) szegedi csoportjának festménykiállítása.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban

  • szeptember 5-éig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon I. rész – fotókiállítás.

A REÖK-ben

  • szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása.

A Szegedi Zsinagógában

  • október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.

A Fekete Házban

  • október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu