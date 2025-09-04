szeptember 4., csütörtök

Programok

39 perce

Programok, amelyek feltöltenek, válogasson ezek közül!

Címkék#programsoroló#kultúra#Szeged

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.

programok
Kulturális programok sokasága várja a Csongrád-Csanád vármegyében élőket.
Fotó: Illusztráció/Shutterstock

 

Programok Csongrád-Csanádban

Császártöltés-Kiscsala

Túra, séta

Az egykori Csala csárda parkolótól

  • szeptember 6-án 17.30 óra: Szarvasbőgés az Őrjegben.
  • Jelentkezni kizárólag online jegy vásárlása esetén lehet, a jegyet kérjük a túravezetőnek a helyszínen bemutatni (max. 30 fő) 

Csongrád

Kiállítás

A Művelődési Központ és Városi Galériában

  • szeptember 20-áig: PleinAir 24 Nemzetközi Alkotótelep zárókiállítása.

Szatymaz

Túra, séta

A Kurgán Természetvédelmi Bemutatóhelyen

  • szeptember 9-én 17.15 óra: Kurgánok, kunhalmok világa – A tudomány és a művészet határán.
  • Részvételi díj: A programon történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Információ, jelentkezés: Online módon, a Jelentkezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot

Szeged

Színház

A Belvárosi moziban

  • 18 óra: Aranyosi Péter önálló estje.

Közélet

A Délvidék Házban

  • 18 óra: Gyurkovics Hunor beszélő képei – kiállításmegnyitó.

Túra, séta

A Móra Ferenc Parkban

  • szeptember 7-éig: III. Szegedi Gin és Rum Gasztro Fesztivál.

Kiállítás

A Somogyi-könyvtárban

  • szeptember 29-éig: Kvartett – kiállítás.
  • szeptember 30-áig: Tenyérnyi művészet – A dr. Krier Rudolf hagyatéka – kiállítás.
  • szeptember 30-áig: A Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) szegedi csoportjának festménykiállítása.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban

  • szeptember 5-éig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon I. rész – fotókiállítás.

A REÖK-ben

  • szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása.

A Szegedi Zsinagógában

  • október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.

A Fekete Házban

  • október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.

Szentes

Koncert, buli

A Művelődési és Ifjúsági Házban

  • 19 óra: Mister Mirzo csodálatos együttese.
