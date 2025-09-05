Programok
1 órája
Szívmelengető programok, amik beindítják a hétvégét
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok Csongrád-Csanádban
Bugac
Túra, séta
A Puszta Kapuja Információs Központtól
- szeptember 6-án 15 óra: Rákosi Vipera Nap Bugacon.
- Jelentkezni a helyszínen vagy online jegy vásárlása esetén lehet, a jegyet kérjük a programon bemutatni a programfelelősnek.
Csongrád
Kiállítás
A Művelődési Központ és Városi Galériában
- szeptember 20-áig: PleinAir 24 Nemzetközi Alkotótelep zárókiállítása.
Izsák
Túra, séta
A Kolon-tavi Fürkésző Oktatóközpontban
- szeptember 7-én 16 óra: Megnyitja kapuit a Kolon-tavi Fürkésző.
- Kapcsolat: Morvai Edina, [email protected], 06-70/372-7274.
Ópusztaszer
Túra, séta
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban
- szeptember 7-én 10 óra: Szobori búcsú.
- Egész nap változatos programok: ünnepi szentmise, népzene, lovas kocsikázás, honfoglalás-kori lovasbemutató és gyerekjátékok színesítik a rendezvényt.
Szeged
Közélet
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- 16 óra: Játékest.
A REÖK-ben
- 17 óra: Az art deco királynője, Tamara Lempicka – kiállításmegnyitó. A kiállítás szeptember 28-áig megtekinthető.
Túra, séta
A Móra Ferenc Parkban
- szeptember 7-éig: III. Szegedi Gin és Rum Gasztro Fesztivál.
Kiállítás
A Somogyi-könyvtárban
- szeptember 29-éig: Kvartett – kiállítás.
- szeptember 30-áig: Tenyérnyi művészet – A dr. Krier Rudolf hagyatéka – kiállítás.
- szeptember 30-áig: A Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) szegedi csoportjának festménykiállítása.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- szeptember 5-éig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon I. rész – fotókiállítás.
A REÖK-ben
- szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása.
A Szegedi Zsinagógában
- október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.
A Fekete Házban
- október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre