2 órája

Elindult a bortér, de van lehetőség a pihenésre is!

Címkék#programsoroló#kultúra#Szeged

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.

programok
Kulturális programok sokasága várja a vármegyében élőket. Illusztráció: Shutterstock

 

Programok

Csanádpalota

Koncert, buli

A Kelemen László Művelődési Házban és környékén (több helyszínen)

  • szeptember 18-20. között: Csanádpalotai Napok.

Csongrád

Közélet

A Dob utcában

  • szeptember 19-én és 20-án: XVI. Szüreti Hétvége.
  • Főzőverseny, borverseny és egyéb programok.

A Csongrádi Kézművesházakban

  • szeptember 20-án 15 óra: Népmese napja.
  • A Csupaszív Bábcsoport Mesepiknikkel érkezik hozzánk, 16 órától a Lóca Együttes zenés mesejátéka, Az eltáncolt papucsok elevenedik meg az udvarban. Kubikos próba, nyitott műhelyek és népzene.

Kiállítás

A Művelődési Központ és Városi Galériában

  • szeptember 20-áig: PleinAir 24 Nemzetközi Alkotótelep zárókiállítása.

Vásárhely

Közélet

A Hódmezővásárhelyi Református Egyházi Gyűjteményben (Malom u. 15-17.)

  • 17 óra: „Én is jártam az Isonzónál…” és a Doberdón címmel az első világháború olasz frontjának ikonikus helyszíneit mutatja be Dr. Nagy Gyöngyi történész.

Koncert, buli

A Kossuth téren

  • szeptember 20-án 10 órától: SkillFest 2025 – pályaorientációs fesztivál.
  • Szakmai programok, haj- és sminkbemutatók. Sztárvendégek: Kiszel Jennifer, Hegyes Berci, Willcox. A rendezvény ingyenes.

Mórahalom

Túra, séta

A Turisztikai Irodától

  • szeptember 20-án 10 óra: Kerékpártúra a mórahalmi bunkerekhez.
  • Csatlakozz a "kerékpártúra a mórahalmi bunkerekhez" eseményhez és fedezd fel városunk titkos katonai múltját!
  • Csatlakozási helyszínek:
  • Palics, Víztorony, 8 óra,
  • Mórahalom, Turisztikai Iroda, 10 óra.
  • Izgalmas történetek az 1950-es évek bunkereiről, 4-5 óra aktív, élményekkel teli program. A helyek száma korlátozott, érdemes időben jelentkezni! Jelentkezés és infó: 06-70/374-7224, 06-30/276-0042.

Szeged

Mozi

A Kárpátia Filmszínházban

  • szeptember 21-én 10 óra: Ballagás.

Közélet

Az Agórában

  • 16 óra: Barangolás a 4-5. századi szarmata falvakban – előadás.

Koncert, buli

Az IH Rendezvényközpontban

  • 19 óra: Szabó Balázs önálló estje.

A Rakpart 62-ben

  • 20 óra: Ian Siegal koncert.

A Dóm téren

  • szeptember 21-éig: XIII. Bor Tér.

Kiállítás

A Somogyi-könyvtárban

  • szeptember 29-éig: Kvartett – kiállítás.
  • szeptember 30-áig: Tenyérnyi művészet – A dr. Krier Rudolf hagyatéka – kiállítás.
  • szeptember 30-áig: A Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) szegedi csoportjának festménykiállítása.

A REÖK-ben

  • szeptember 28-áig: Az art deco királynője, Tamara Lempicka – kiállítás.

Az Agórában

  • szeptember 30-áig: Jobb agyféltekés grafikák – Szépfalusi Péter kiállítása.
  • szeptember 30-áig: Tovatűnő tájak – kiállítás.

A No Milk Today-ben

  • október 1-éig: Csillogás az éjben – Dr. Széles Eszter kiállítása.

A Szegedi Zsinagógában

  • október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.

A Fekete Házban

  • október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban

  • november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
