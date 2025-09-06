Programok
2 órája
Elképesztő programok közül válogathat a hétvégére
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok Csongrád-Csanádban
Bugac
Túra, séta
A Puszta Kapuja Információs Központtól
- ma 15 óra: Rákosi Vipera Nap Bugacon.
Császártöltés-Kiscsala
Túra, séta
Az egykori Csala csárda parkolótól
- ma 17.30 óra: Szarvasbőgés az Őrjegben.
Csongrád
Kiállítás
A Művelődési Központ és Városi Galériában
- szeptember 20-áig: PleinAir 24 Nemzetközi Alkotótelep zárókiállítása.
Vásárhely
Kiállítás
A Bessenyei Ferenc Művelődési Központban
- vasárnap 14 óra: Varázslatos természet kiállítás – Tarantula és hüllő kiállítás.
Izsák
Túra, séta
A Kolon-tavi Fürkésző Oktatóközpontban
- vasárnap 16 óra: Megnyitja kapuit a Kolon-tavi Fürkésző.
Kunpeszér
Túra, séta
A Coop bolt elől
- ma 9 óra: Kirándulás a Rákosi Vipera Napja alkalmából.
Mórahalom
Koncert, buli
A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben
- ma 13 óra: Nyárbúcsúztató Strandparty.
Ópusztaszer
Túra, séta
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban
- vasárnap 10 óra: Szobori búcsú.
Szeged
Mozi
A Belvárosi moziban
- vasárnap 16 óra: EOS: Rembrandt – dokumentumfilm.
Túra, séta
A Szegedi Partfürdő Kemping és Apartmanban
- ma 10 óra: Tiszai Halfőző Fesztivál.
A Móra Ferenc Parkban
- szeptember 7-éig: III. Szegedi Gin és Rum Gasztro Fesztivál.
A SZTE Füvészkertben
- szeptember 7-éig: Afrikai és egzotikus növények napja.
Az Újszegedi Ligetben, a Játékok kertjében
- ma 9.30 óra: IV. Szegedi Streetball Torna.
A Lapos Beach-en
- ma 10 óra: VIII. Két Lábon vagy Két Keréken a Gyermekklinikáért! – séta, futás, tekerés.
Koncert, buli
A Zsinagógában
- vasárnap 11 óra: Nánai Mária és Fancsali Emőke koncertje.
A Nagyszínházban
- vasárnap 19 óra: Marcello Rota koncertje – Ennio Morricone és Nino Rota filmzene koncert.
Kiállítás
A Somogyi-könyvtárban
- szeptember 29-éig: Kvartett – kiállítás.
- szeptember 30-áig: Tenyérnyi művészet – A dr. Krier Rudolf hagyatéka – kiállítás.
- szeptember 30-áig: A Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) szegedi csoportjának festménykiállítása.
A REÖK-ben
- szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása.
- szeptember 28-áig: Az art deco királynője, Tamara Lempicka – kiállítás.
A Szegedi Zsinagógában
- október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.
A Fekete Házban
- október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre