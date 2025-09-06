szeptember 6., szombat

Programok

10 perce

Elképesztő programok közül válogathat a hétvégére

Címkék#programsoroló#kultúra#Szeged

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.

programok
Kulturális programok sokasága várja a Csongrád-Csanád vármegyében élőket.
Fotó: Illusztráció/Shutterstock

 

Programok Csongrád-Csanádban

Bugac

Túra, séta

A Puszta Kapuja Információs Központtól

  • ma 15 óra: Rákosi Vipera Nap Bugacon.

Császártöltés-Kiscsala

Túra, séta

Az egykori Csala csárda parkolótól

  • ma 17.30 óra: Szarvasbőgés az Őrjegben.

Csongrád

Kiállítás

A Művelődési Központ és Városi Galériában

  • szeptember 20-áig: PleinAir 24 Nemzetközi Alkotótelep zárókiállítása.

Vásárhely

Kiállítás

A Bessenyei Ferenc Művelődési Központban

  • vasárnap 14 óra: Varázslatos természet kiállítás – Tarantula és hüllő kiállítás.

Izsák

Túra, séta

A Kolon-tavi Fürkésző Oktatóközpontban

  • vasárnap 16 óra: Megnyitja kapuit a Kolon-tavi Fürkésző.

Kunpeszér

Túra, séta

A Coop bolt elől

  • ma 9 óra: Kirándulás a Rákosi Vipera Napja alkalmából.

Mórahalom

Koncert, buli

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben

  • ma 13 óra: Nyárbúcsúztató Strandparty.

Ópusztaszer

Túra, séta

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban

  • vasárnap 10 óra: Szobori búcsú.

Szeged

Mozi

A Belvárosi moziban

  • vasárnap 16 óra: EOS: Rembrandt – dokumentumfilm.

Túra, séta

A Szegedi Partfürdő Kemping és Apartmanban

  • ma 10 óra: Tiszai Halfőző Fesztivál.

A Móra Ferenc Parkban

  • szeptember 7-éig: III. Szegedi Gin és Rum Gasztro Fesztivál.

A SZTE Füvészkertben

  • szeptember 7-éig: Afrikai és egzotikus növények napja.

Az Újszegedi Ligetben, a Játékok kertjében

  • ma 9.30 óra: IV. Szegedi Streetball Torna.

A Lapos Beach-en

  • ma 10 óra: VIII. Két Lábon vagy Két Keréken a Gyermekklinikáért! – séta, futás, tekerés.

Koncert, buli

A Zsinagógában

  • vasárnap 11 óra: Nánai Mária és Fancsali Emőke koncertje.

A Nagyszínházban

  • vasárnap 19 óra: Marcello Rota koncertje – Ennio Morricone és Nino Rota filmzene koncert.

Kiállítás

A Somogyi-könyvtárban

  • szeptember 29-éig: Kvartett – kiállítás.
  • szeptember 30-áig: Tenyérnyi művészet – A dr. Krier Rudolf hagyatéka – kiállítás.
  • szeptember 30-áig: A Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) szegedi csoportjának festménykiállítása.

A REÖK-ben

  • szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása.
  • szeptember 28-áig: Az art deco királynője, Tamara Lempicka – kiállítás.

A Szegedi Zsinagógában

  • október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.

A Fekete Házban

  • október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban

  • november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
