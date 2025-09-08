szeptember 8., hétfő

Programok

1 órája

Ezekkel a programokkal biztosan jól indul a hét

Címkék#programsoroló#kultúra#Szeged

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.

programok
Kulturális programok sokasága várja a Csongrád-Csanád vármegyében élőket.
Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Programok Csongrád-Csanádban

Bugac

Közélet

A Puszta Kapuja Információs Központ előadótermében

  • szeptember 10-én 18 óra: Három helyi érték avagy ritka fajok Bugacon.
  • A program során megismerhetik Bugac három legjelentősebb természeti kincsét, az ürgét, a fűrészlábú szöcskét és a rákosi viperát.

Túra, séta

A Puszta Kapuja Információs Központtól

  • szeptember 12-én 17.30 óra: Kora őszi séta Bugacon - ismerkedés a puszta őszi látnivalóival.
  • A programon történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Információ, jelentkezés: Online módon, a Jelentkezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot 2025.09.12., 12 óráig. 

Csongrád

Kiállítás

A Művelődési Központ és Városi Galériában

  • szeptember 20-áig: PleinAir 24 Nemzetközi Alkotótelep zárókiállítása.

Szatymaz

Közélet

A Kurgán Természetvédelmi Bemutatóhelyen

  • szeptember 9-én 17.15 óra: Kurgánok, kunhalmok világa – A tudomány és a művészet határán.
  • Részvételi díj: A programon történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Információ, jelentkezés: Online módon, a Jelentkezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot.
  • szeptember 11-én 10 óra: Természet-lesen.
  • A programon történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
  • Információ, jelentkezés: Online módon, a Jelentkezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot 2025.09.10., 16 óráig. 

Szeged

Színház

A Nagyszínházban

  • 19 óra: Kék Tesla.

Kiállítás

A Somogyi-könyvtárban

  • szeptember 29-éig: Kvartett – kiállítás.
  • szeptember 30-áig: Tenyérnyi művészet – A dr. Krier Rudolf hagyatéka – kiállítás.
  • szeptember 30-áig: A Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) szegedi csoportjának festménykiállítása.

A REÖK-ben

  • szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása.
  • szeptember 28-áig: Az art deco királynője, Tamara Lempicka – kiállítás.

A Szegedi Zsinagógában

  • október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.

A Fekete Házban

  • október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban

  • november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
