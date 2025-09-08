Programok
Ezekkel a programokkal biztosan jól indul a hét
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok Csongrád-Csanádban
Bugac
Közélet
A Puszta Kapuja Információs Központ előadótermében
- szeptember 10-én 18 óra: Három helyi érték avagy ritka fajok Bugacon.
- A program során megismerhetik Bugac három legjelentősebb természeti kincsét, az ürgét, a fűrészlábú szöcskét és a rákosi viperát.
Túra, séta
A Puszta Kapuja Információs Központtól
- szeptember 12-én 17.30 óra: Kora őszi séta Bugacon - ismerkedés a puszta őszi látnivalóival.
- A programon történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Információ, jelentkezés: Online módon, a Jelentkezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot 2025.09.12., 12 óráig.
Csongrád
Kiállítás
A Művelődési Központ és Városi Galériában
- szeptember 20-áig: PleinAir 24 Nemzetközi Alkotótelep zárókiállítása.
Szatymaz
Közélet
A Kurgán Természetvédelmi Bemutatóhelyen
- szeptember 9-én 17.15 óra: Kurgánok, kunhalmok világa – A tudomány és a művészet határán.
- Részvételi díj: A programon történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Információ, jelentkezés: Online módon, a Jelentkezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot.
- szeptember 11-én 10 óra: Természet-lesen.
- A programon történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
- Információ, jelentkezés: Online módon, a Jelentkezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot 2025.09.10., 16 óráig.
Szeged
Színház
A Nagyszínházban
- 19 óra: Kék Tesla.
Kiállítás
A Somogyi-könyvtárban
- szeptember 29-éig: Kvartett – kiállítás.
- szeptember 30-áig: Tenyérnyi művészet – A dr. Krier Rudolf hagyatéka – kiállítás.
- szeptember 30-áig: A Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) szegedi csoportjának festménykiállítása.
A REÖK-ben
- szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása.
- szeptember 28-áig: Az art deco királynője, Tamara Lempicka – kiállítás.
A Szegedi Zsinagógában
- október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.
A Fekete Házban
- október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
