Programok

38 perce

Hétvégi programkínálat első kézből!

Címkék#programsoroló#kultúra#Szeged

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.

programok
Kulturális programok sokasága várja a vármegyében élőket. Illusztráció: Shutterstock

Programok

Csanádpalota

Koncert, buli

A Kelemen László Művelődési Házban és környékén (több helyszínen)

  • szeptember 18-20. között: Csanádpalotai Napok.

Csongrád

Közélet

A Dob utcában

  • ma 10 óra: XVI. Szüreti Hétvége.

A Csongrádi Kézművesházakban

  • ma 15 óra: Népmese napja.

Túra, séta

A Művelődési Központ főbejáratától

  • ma 15 óra: Építészeti örökségünk és rejtett kincseink nyomában Csongrádon.

Koncert, buli

A Tisza Presszóban

  • ma 20 óra: Parno Graszt koncert.

Kiállítás

A Művelődési Központ és Városi Galériában

  • szeptember 20-áig: PleinAir 24 Nemzetközi Alkotótelep zárókiállítása.

Vásárhely

Koncert, buli

A Kossuth téren

  • ma 10 órától: SkillFest 2025 – pályaorientációs fesztivál.
  • Szakmai programok, haj- és sminkbemutatók. Sztárvendégek: Kiszel Jennifer, Hegyes Berci, Willcox. A rendezvény ingyenes.

Mórahalom

Túra, séta

A Turisztikai Irodától

  • ma 10 óra: Kerékpártúra a mórahalmi bunkerekhez.

Szeged

Színház

A Nagyszínházban

  • ma 19, vasárnap 15 óra: My Fair Lady.A Pinceszínházban
  • vasárnap 19.30 óra: Üllei Kovács Gizella: Így vagy úgy.

Mozi

A Kárpátia Filmszínházban

  • vasárnap 10 óra: Ballagás.

Közélet

A Somogyi-könyvtárban

  • ma 10.30 óra: Szeged a gyerekek szemével – gyermekrajz-kiállítás megnyitója.

Az Agórában

  • ma 10 óra: Szegedi Lemezbörze.

A Városházán

  • vasárnap 9 óra: Kulturális Örökség Napjai: Nyílt nap a Városházán.

Túra, séta

A SZTE Füvészkertben

  • ma 10 óra: Méhek Napja.

A Maty-éren

  • ma 10 óra: MVM Szeged Kupa – Hanzók Örs Emlékverseny.

Koncert, buli

A Dóm téren

  • szeptember 21-éig: XIII. Bor Tér.

A Szegedi Zsinagógában

  • vasárnap 11 óra: Tamás Tibor orgonakoncertje.

Kiállítás

A Somogyi-könyvtárban

  • szeptember 29-éig: Kvartett – kiállítás.
  • szeptember 30-áig: Tenyérnyi művészet – A dr. Krier Rudolf hagyatéka – kiállítás.
  • szeptember 30-áig: A Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) szegedi csoportjának festménykiállítása.

A REÖK-ben

  • szeptember 28-áig: Az art deco királynője, Tamara Lempicka – kiállítás.

Az Agórában

  • szeptember 30-áig: Jobb agyféltekés grafikák – Szépfalusi Péter kiállítása.
  • szeptember 30-áig: Tovatűnő tájak – kiállítás.

A No Milk Today-ben

  • október 1-éig: Csillogás az éjben – Dr. Széles Eszter kiállítása.

A Szegedi Zsinagógában

  • október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.

A Fekete Házban

  • október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban

  • november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.

Szentes

Koncert, buli

A Hangversenyközpontban

  • ma 19.30 óra: A 40 éves Nemzeti Énekkar és a Nemzeti Filharmonikusok művészeinek koncertje.

Kiállítás

Művelődési és Ifjúsági Házban

  • szeptember 21-éig: Díszmadár kiállítás.

 

