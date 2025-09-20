Programok
1 órája
Hétvégi programkínálat első kézből!
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok
Csanádpalota
Koncert, buli
A Kelemen László Művelődési Házban és környékén (több helyszínen)
- szeptember 18-20. között: Csanádpalotai Napok.
Csongrád
Közélet
A Dob utcában
- ma 10 óra: XVI. Szüreti Hétvége.
A Csongrádi Kézművesházakban
- ma 15 óra: Népmese napja.
Túra, séta
A Művelődési Központ főbejáratától
- ma 15 óra: Építészeti örökségünk és rejtett kincseink nyomában Csongrádon.
Koncert, buli
A Tisza Presszóban
- ma 20 óra: Parno Graszt koncert.
Kiállítás
A Művelődési Központ és Városi Galériában
- szeptember 20-áig: PleinAir 24 Nemzetközi Alkotótelep zárókiállítása.
Vásárhely
Koncert, buli
A Kossuth téren
- ma 10 órától: SkillFest 2025 – pályaorientációs fesztivál.
- Szakmai programok, haj- és sminkbemutatók. Sztárvendégek: Kiszel Jennifer, Hegyes Berci, Willcox. A rendezvény ingyenes.
Mórahalom
Túra, séta
A Turisztikai Irodától
- ma 10 óra: Kerékpártúra a mórahalmi bunkerekhez.
Szeged
Színház
A Nagyszínházban
- ma 19, vasárnap 15 óra: My Fair Lady.A Pinceszínházban
- vasárnap 19.30 óra: Üllei Kovács Gizella: Így vagy úgy.
Mozi
A Kárpátia Filmszínházban
- vasárnap 10 óra: Ballagás.
Közélet
A Somogyi-könyvtárban
- ma 10.30 óra: Szeged a gyerekek szemével – gyermekrajz-kiállítás megnyitója.
Az Agórában
- ma 10 óra: Szegedi Lemezbörze.
A Városházán
- vasárnap 9 óra: Kulturális Örökség Napjai: Nyílt nap a Városházán.
Túra, séta
A SZTE Füvészkertben
- ma 10 óra: Méhek Napja.
A Maty-éren
- ma 10 óra: MVM Szeged Kupa – Hanzók Örs Emlékverseny.
Koncert, buli
A Dóm téren
- szeptember 21-éig: XIII. Bor Tér.
A Szegedi Zsinagógában
- vasárnap 11 óra: Tamás Tibor orgonakoncertje.
Kiállítás
A Somogyi-könyvtárban
- szeptember 29-éig: Kvartett – kiállítás.
- szeptember 30-áig: Tenyérnyi művészet – A dr. Krier Rudolf hagyatéka – kiállítás.
- szeptember 30-áig: A Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) szegedi csoportjának festménykiállítása.
A REÖK-ben
- szeptember 28-áig: Az art deco királynője, Tamara Lempicka – kiállítás.
Az Agórában
- szeptember 30-áig: Jobb agyféltekés grafikák – Szépfalusi Péter kiállítása.
- szeptember 30-áig: Tovatűnő tájak – kiállítás.
A No Milk Today-ben
- október 1-éig: Csillogás az éjben – Dr. Széles Eszter kiállítása.
A Szegedi Zsinagógában
- október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.
A Fekete Házban
- október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
Szentes
Koncert, buli
A Hangversenyközpontban
- ma 19.30 óra: A 40 éves Nemzeti Énekkar és a Nemzeti Filharmonikusok művészeinek koncertje.
Kiállítás
Művelődési és Ifjúsági Házban
- szeptember 21-éig: Díszmadár kiállítás.
