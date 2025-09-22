szeptember 22., hétfő

Programok

2 órája

Összeszedtük a legszuperebb programokat, hogy jól induljon a hét

Címkék#programsoroló#kultúra#Szeged

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.

programok
Kulturális programok sokasága várja a vármegyében élőket. Illusztráció: Shutterstock

Programok

Fülöpháza

Túra, séta

A Naprózsa Ház és Erdei Iskola melletti parkolótól

Szeged

Közélet

A Motiváció Közösségi térben (Feketesas utca 28.)

  • 17 óra: Motiváció Könyvkereső – Az olvasás játékos előkészítése és a nyelvi tudatosság fejlesztése.

Koncert, buli

A Korzó Zeneházban

  • 17 óra: Magda Dávid zeneszerző, orgonaművész szerzői estje.

A Dómban

  • szeptember 30-áig: Nemzetközi Zenei Fesztivál.

Kiállítás

A Somogyi-könyvtárban

  • szeptember 29-éig: Kvartett – kiállítás.
  • szeptember 30-áig: Tenyérnyi művészet – A dr. Krier Rudolf hagyatéka – kiállítás.
  • szeptember 30-áig: A Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) szegedi csoportjának festménykiállítása.

A REÖK-ben

  • szeptember 28-áig: Az art deco királynője, Tamara Lempicka – kiállítás.

Az Agórában

  • szeptember 30-áig: Jobb agyféltekés grafikák – Szépfalusi Péter kiállítása.
  • szeptember 30-áig: Tovatűnő tájak – kiállítás.

A No Milk Today-ben

  • október 1-éig: Csillogás az éjben – Dr. Széles Eszter kiállítása.

A Szegedi Zsinagógában

  • október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.

A Fekete Házban

  • október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban

  • november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.

Tömörkény

Túra, séta

A Halgazdaságnál

Tőserdő

Túra, séta

A Szabadstrandnál, a Szikra-hídnál

Szentes

Közélet

A Művelődési és Ifjúsági Házban

  • 17 óra: Összhang című kiállítás megnyitója. A kiállítás szeptember 26-áig megtekinthető.

 

 

