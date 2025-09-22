Programok
12 perce
Összeszedtük a legszuperebb programokat, hogy jól induljon a hét
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok
Fülöpháza
Túra, séta
A Naprózsa Ház és Erdei Iskola melletti parkolótól
- szeptember 27-én 9 óra: Őszi túra a Fülöpházi-homokbuckák között.
- Jelentkezni kizárólag online jegy vásárlása esetén lehet. https://knp.jegy.hu/program/oszi-tura-a-fulophazi-homokbuckak-kozott-181096/1327358
Szeged
Közélet
A Motiváció Közösségi térben (Feketesas utca 28.)
- 17 óra: Motiváció Könyvkereső – Az olvasás játékos előkészítése és a nyelvi tudatosság fejlesztése.
Koncert, buli
A Korzó Zeneházban
- 17 óra: Magda Dávid zeneszerző, orgonaművész szerzői estje.
A Dómban
- szeptember 30-áig: Nemzetközi Zenei Fesztivál.
Kiállítás
A Somogyi-könyvtárban
- szeptember 29-éig: Kvartett – kiállítás.
- szeptember 30-áig: Tenyérnyi művészet – A dr. Krier Rudolf hagyatéka – kiállítás.
- szeptember 30-áig: A Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) szegedi csoportjának festménykiállítása.
A REÖK-ben
- szeptember 28-áig: Az art deco királynője, Tamara Lempicka – kiállítás.
Az Agórában
- szeptember 30-áig: Jobb agyféltekés grafikák – Szépfalusi Péter kiállítása.
- szeptember 30-áig: Tovatűnő tájak – kiállítás.
A No Milk Today-ben
- október 1-éig: Csillogás az éjben – Dr. Széles Eszter kiállítása.
A Szegedi Zsinagógában
- október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.
A Fekete Házban
- október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
Tömörkény
Túra, séta
A Halgazdaságnál
- szeptember 27-én 8 óra: Madárvonulás a Csaj-tavon.
- Jelentkezni kizárólag online jegy vásárlása esetén lehet. https://knp.jegy.hu/program/madarvonulas-a-csaj-tavon-181080/1330260
Tőserdő
Túra, séta
A Szabadstrandnál, a Szikra-hídnál
- szeptember 27-én 9 óra: Vízitúra a tőserdei Holt-Tiszán.
- Jelentkezni kizárólag online jegy vásárlása esetén lehet. https://knp.jegy.hu/program/vizitura-a-toserdei-holt-tiszan-181071/1327267
Szentes
Közélet
A Művelődési és Ifjúsági Házban
- 17 óra: Összhang című kiállítás megnyitója. A kiállítás szeptember 26-áig megtekinthető.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre