Programok, amiken mindenképp érdemes ott lenned
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Ópusztaszer
Túra, séta
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban
- szeptember 27-én 10 óra: Borszűrő Szent Mihály és Iparosok Napja.
- Honfoglalás-kori lovasbemutató, táncház, mézeskalács díszítés, nemezelés, Nomád Parkban X. századi tevékenységek: íjásztatás, szalagszövés bemutató.
Sándorfalva
Túra, séta
A Fehértói-csatorna buszmegállótól
- szeptember 27-én 9 óra: Őszi tókerülő túra.
- Jelentkezni kizárólag online jegy vásárlása esetén lehet. https://knp.jegy.hu/program/oszi-tokerulo-tura-181540/1330752
Szeged
Színház
A bábszínházban
- 10 és 14.30 óra: Egy kupac kufli.
Közélet
A Somogyi-könyvtárban
- 16.30 óra: Kezdd végre elhinni, hogy elég vagy! – bemutató előadás.
Az IH Rendezvényközpontban
- 18 óra: Kenyeres András: Győztes gondolkodás – amit az élsport világától tanulhatunk! – előadás.
A Délvidék Házban
- szeptember 25-én 18 óra: A kamerás emberek című dokumentumfilm és Siflis Zoltán munkásságának bemutatása.
Koncert, buli
A Diófa Vendéglőben
- szeptember 28-án 7 óra: XVI. Pacal Párbaj és Vásár.
- Diófa Vendéglő 6 fajta pacallal készül, amik Kedvezményes áron ELŐVÁSÁROLHATÓK szeptember 24-ig az étteremben (hétfőtől szombatig, 11-15 óráig vagy a helyszínen kaphatók a készlet erejéig. https://www.facebook.com/events/2373101059790859 Tel.: 06-62/468-359, [email protected]
A Dómban
- szeptember 30-áig: Nemzetközi Zenei Fesztivál.
Kiállítás
A Somogyi-könyvtárban
- szeptember 29-éig: Kvartett – kiállítás.
- szeptember 30-áig: Tenyérnyi művészet – A dr. Krier Rudolf hagyatéka – kiállítás.
- szeptember 30-áig: A Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) szegedi csoportjának festménykiállítása.
A REÖK-ben
- szeptember 28-áig: Az art deco királynője, Tamara Lempicka – kiállítás.
Az Agórában
- szeptember 30-áig: Jobb agyféltekés grafikák – Szépfalusi Péter kiállítása.
- szeptember 30-áig: Tovatűnő tájak – kiállítás.
A No Milk Today-ben
- október 1-éig: Csillogás az éjben – Dr. Széles Eszter kiállítása.
A Szegedi Zsinagógában
- október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.
A Fekete Házban
- október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
