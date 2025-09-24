Programok
2 órája
Pacal párbaj, helytörténeti séta és könyvbemutató várja az érdeklődőket
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok
Csongrád
Koncert, buli
A Justh Gyula u. 43. alatt
- szeptember 25., 17.30 óra: SZABAD-TÉR: Zsombi és barátai.
A Kisréti otthon színpadán
- szeptember 25., 18.30 óra: Nyáresték.
Közélet
A Körös-torokon
- szeptember 28-án, 13.30 óra: Körös-toroki kutya szépségverseny.
Kiállítás
A Csongrád galériában
- szeptember 24., 17 órakor nyílik az Ártéri pillanatok kiállítás, amelyet Kecskés László ny. könyvtáros, a CSVKA kuratóriumi elnöke nyit meg. A tárlat október 18-áig, kedd-péntek 9-12, 13-17 óra, szombat 9-12 óráig látogatható.
Fülöpháza
Túra, séta
A Naprózsa Ház és Erdei Iskola melletti parkolótól
- szeptember 27-én, 9 óra: Őszi túra a Fülöpházi-homokbuckák között.
- Jelentkezni kizárólag online jegy vásárlása esetén lehet. https://knp.jegy.hu/program/oszi-tura-a-fulophazi-homokbuckak-kozott-181096/1327358
Ópusztaszer
Túra, séta
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban
- szeptember 27-én 10 óra: Borszűrő Szent Mihály és Iparosok Napja.
- Honfoglalás-kori lovasbemutató, táncház, mézeskalács díszítés, nemezelés, Nomád Parkban X. századi tevékenységek: íjásztatás, szalagszövés bemutató.
Sándorfalva
Túra, séta
A Fehértói-csatorna buszmegállótól
- szeptember 27-én 9 óra: Őszi tókerülő túra.
- Jelentkezni kizárólag online jegy vásárlása esetén lehet. https://knp.jegy.hu/program/oszi-tokerulo-tura-181540/1330752
Szeged
Színház
A Nagyszínházban
- 19 óra: A Padlás.
A Kövér Béla bábszínházban
- 10, 14.30 óra: Egy kupac kufli.
Mozi
A Kárpátia Filmszínházban
- szeptember 27-én, 17 óra: Fekete gyémántok.
Közélet
A Somogyi könyvtárban
- 10 óra: Tilinkó – mondókás, verses, énekes foglalkozás,
- 16.30 óra: Genshiken – animés klub,
- 17 óra: 200 éve született Jókai Mór,
- 17 óra: Virtuális terek, online törzsek, csoportkultúrák.
A Tápai fiókkönyvtárban
- 17 óra: Sherin Bors: Varázsmesék – könyvbemutató.
A Hősök terétől (Szőreg)
- 17 óra: Olvassuk végig Szőreget! – helytörténeti séta.
A Délvidék Házban
- szeptember 25-én 18 óra: A kamerás emberek című dokumentumfilm és Siflis Zoltán munkásságának bemutatása,
- szeptember 27-én, 11 óra: Temesvári Magyar Napok – Testvérvárosi látogatás.
A Diófa Vendéglőben
- szeptember 28-án 7 óra: XVI. Pacal Párbaj és Vásár.
- Diófa Vendéglő 6 fajta pacallal készül, amik Kedvezményes áron ELŐVÁSÁROLHATÓK szeptember 24-ig az étteremben (hétfőtől szombatig, 11-15 óráig vagy a helyszínen kaphatók a készlet erejéig. https://www.facebook.com/events/2373101059790859 Tel.: 06-62/468-359, [email protected]
Koncert, buli
A zsinagógában
- szeptember 28-án, 11 óra: Bogáthy Júlia orgonakoncert.
A Dómban
- szeptember 30-áig: Nemzetközi Zenei Fesztivál.
Kiállítás
A Somogyi-könyvtárban
- szeptember 29-éig: Kvartett – kiállítás.
- szeptember 30-áig: Tenyérnyi művészet – A dr. Krier Rudolf hagyatéka – kiállítás.
- szeptember 30-áig: A Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) szegedi csoportjának festménykiállítása.
A REÖK-ben
- szeptember 28-áig: Az art deco királynője, Tamara Lempicka – kiállítás.
Az Agórában
- szeptember 30-áig: Jobb agyféltekés grafikák – Szépfalusi Péter kiállítása.
- szeptember 30-áig: Tovatűnő tájak – kiállítás.
A No Milk Today-ben
- október 1-éig: Csillogás az éjben – Dr. Széles Eszter kiállítása.
A Szegedi Zsinagógában
- október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.
A Fekete Házban
- október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
Szentes
Színház
A Tóth József színházban
- 19 óra: A kőszívű ember fiai.
Tömörkény
Túra, séta
A Halgazdaságnál
- szeptember 27-én 8 óra: Madárvonulás a Csaj-tavon.
- Jelentkezni kizárólag online jegy vásárlása esetén lehet. https://knp.jegy.hu/program/madarvonulas-a-csaj-tavon-181080/1330260
Tőserdő
Túra, séta
A Szabadstrandnál, a Szikra-hídnál
- szeptember 27-én 9 óra: Vízitúra a tőserdei Holt-Tiszán.
- Jelentkezni kizárólag online jegy vásárlása esetén lehet. https://knp.jegy.hu/program/vizitura-a-toserdei-holt-tiszan-181071/1327267
