szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

19°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programok

2 órája

Pacal párbaj, helytörténeti séta és könyvbemutató várja az érdeklődőket

Címkék#programsoroló#kultúra#Szeged

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.

programok
Kulturális programok sokasága várja a vármegyében élőket. Illusztráció: Shutterstock

Programok

Csongrád

Koncert, buli

A Justh Gyula u. 43. alatt

  • szeptember 25., 17.30 óra: SZABAD-TÉR: Zsombi és barátai.

A Kisréti otthon színpadán

  • szeptember 25., 18.30 óra: Nyáresték.

Közélet

A Körös-torokon

  • szeptember 28-án, 13.30 óra: Körös-toroki kutya szépségverseny.

Kiállítás

A Csongrád galériában

  • szeptember 24., 17 órakor nyílik az Ártéri pillanatok kiállítás, amelyet Kecskés László ny. könyvtáros, a CSVKA kuratóriumi elnöke nyit meg. A tárlat október 18-áig, kedd-péntek 9-12, 13-17 óra, szombat 9-12 óráig látogatható.

Fülöpháza

Túra, séta

A Naprózsa Ház és Erdei Iskola melletti parkolótól

Ópusztaszer

Túra, séta

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban

  • szeptember 27-én 10 óra: Borszűrő Szent Mihály és Iparosok Napja.
  • Honfoglalás-kori lovasbemutató, táncház, mézeskalács díszítés, nemezelés, Nomád Parkban X. századi tevékenységek: íjásztatás, szalagszövés bemutató.

Sándorfalva

Túra, séta

A Fehértói-csatorna buszmegállótól

Szeged

Színház

A Nagyszínházban

  • 19 óra: A Padlás.

A Kövér Béla bábszínházban

  • 10, 14.30 óra: Egy kupac kufli.

Mozi

A Kárpátia Filmszínházban

  • szeptember 27-én, 17 óra: Fekete gyémántok.

Közélet

A Somogyi könyvtárban

  • 10 óra: Tilinkó – mondókás, verses, énekes foglalkozás,
  • 16.30 óra: Genshiken – animés klub,
  • 17 óra: 200 éve született Jókai Mór,
  • 17 óra: Virtuális terek, online törzsek, csoportkultúrák.

A Tápai fiókkönyvtárban

  • 17 óra: Sherin Bors: Varázsmesék – könyvbemutató.

A Hősök terétől (Szőreg)

  • 17 óra: Olvassuk végig Szőreget! – helytörténeti séta.

A Délvidék Házban

  • szeptember 25-én 18 óra: A kamerás emberek című dokumentumfilm és Siflis Zoltán munkásságának bemutatása,
  • szeptember 27-én, 11 óra: Temesvári Magyar Napok – Testvérvárosi látogatás.

A Diófa Vendéglőben

  • szeptember 28-án 7 óra: XVI. Pacal Párbaj és Vásár.
  • Diófa Vendéglő 6 fajta pacallal készül, amik Kedvezményes áron ELŐVÁSÁROLHATÓK szeptember 24-ig az étteremben (hétfőtől szombatig, 11-15 óráig vagy a helyszínen kaphatók a készlet erejéig. https://www.facebook.com/events/2373101059790859 Tel.: 06-62/468-359, [email protected]

Koncert, buli

A zsinagógában

  • szeptember 28-án, 11 óra: Bogáthy Júlia orgonakoncert.

A Dómban

  • szeptember 30-áig: Nemzetközi Zenei Fesztivál.

Kiállítás

A Somogyi-könyvtárban

  • szeptember 29-éig: Kvartett – kiállítás.
  • szeptember 30-áig: Tenyérnyi művészet – A dr. Krier Rudolf hagyatéka – kiállítás.
  • szeptember 30-áig: A Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) szegedi csoportjának festménykiállítása.

A REÖK-ben

  • szeptember 28-áig: Az art deco királynője, Tamara Lempicka – kiállítás.

Az Agórában

  • szeptember 30-áig: Jobb agyféltekés grafikák – Szépfalusi Péter kiállítása.
  • szeptember 30-áig: Tovatűnő tájak – kiállítás.

A No Milk Today-ben

  • október 1-éig: Csillogás az éjben – Dr. Széles Eszter kiállítása.

A Szegedi Zsinagógában

  • október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.

A Fekete Házban

  • október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban

  • november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.

Szentes

Színház

A Tóth József színházban

  • 19 óra: A kőszívű ember fiai.

Tömörkény

Túra, séta

A Halgazdaságnál

Tőserdő

Túra, séta

A Szabadstrandnál, a Szikra-hídnál

  • szeptember 27-én 9 óra: Vízitúra a tőserdei Holt-Tiszán.
  • Jelentkezni kizárólag online jegy vásárlása esetén lehet. https://knp.jegy.hu/program/vizitura-a-toserdei-holt-tiszan-181071/1327267
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu