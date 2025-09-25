Programok Csongrád-Csanádban
2 órája
Ártéri pillanatok Csongrádon, gyógyító természet és Koncz Zsuzsa koncert Szegeden
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok
Csongrád
Közélet
A Csemegi Károly Könyvtárban
- 10 óra: Baba-mama klub.
Koncert, buli
A Justh Gyula u. 43. alatt
- 17.30 óra: SZABAD-TÉR: Zsombi és barátai.
A Kisréti otthon színpadán
- 18.30 óra: Nyáresték a Kisréti otthon színpadán.
Kiállítás
A Csongrád Galériában
- október 18-áig: Ártéri pillanatok kiállítás.
Szeged
Színház
A Nagyszínházban
- 19 óra: A Padlás.
Közélet
A Móra Utcai Fiókkönyvtárban
- 17 óra: Gyógyító természet – gyógynövények gyermekeink egészségéért.
A Délvidék Házban
- 18 óra: A kamerás emberek című dokumentumfilm és Siflis Zoltán munkásságának bemutatása.
Koncert, buli
Az IH Rendezvényközpontban
- 19 óra: Koncz Zsuzsa koncert.
A Dómban
- szeptember 30-áig: Nemzetközi Zenei Fesztivál.
Kiállítás
A Somogyi-könyvtárban
- szeptember 29-éig: Kvartett – kiállítás.
- szeptember 30-áig: Tenyérnyi művészet – A dr. Krier Rudolf hagyatéka – kiállítás.
- szeptember 30-áig: A Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) szegedi csoportjának festménykiállítása.
A REÖK-ben
- szeptember 28-áig: Az art deco királynője, Tamara Lempicka – kiállítás.
Az Agórában
- szeptember 30-áig: Jobb agyféltekés grafikák – Szépfalusi Péter kiállítása.
- szeptember 30-áig: Tovatűnő tájak – kiállítás.
A No Milk Today-ben
- október 1-éig: Csillogás az éjben – Dr. Széles Eszter kiállítása.
A Szegedi Zsinagógában
- október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.
A Fekete Házban
- október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
Szentes
Színház
A Tóth József színházban
- 19 óra: Hippolyt, a lakáj.
