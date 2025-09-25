szeptember 25., csütörtök

Programok Csongrád-Csanádban

2 órája

Ártéri pillanatok Csongrádon, gyógyító természet és Koncz Zsuzsa koncert Szegeden

Címkék#programsoroló#kultúra#Szeged

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.

programok
Kulturális programok sokasága várja a vármegyében élőket. Illusztráció: Török János

Programok

Csongrád

Közélet 

A Csemegi Károly Könyvtárban 

  • 10 óra: Baba-mama klub. 

Koncert, buli

A Justh Gyula u. 43. alatt 

  • 17.30 óra: SZABAD-TÉR: Zsombi és barátai.

A Kisréti otthon színpadán

  • 18.30 óra: Nyáresték a Kisréti otthon színpadán.

Kiállítás 

A Csongrád Galériában 

  • október 18-áig: Ártéri pillanatok kiállítás. 

Szeged 

Színház 

A Nagyszínházban

  • 19 óra: A Padlás. 

Közélet 

A Móra Utcai Fiókkönyvtárban 

  • 17 óra: Gyógyító természet – gyógynövények gyermekeink egészségéért. 

A Délvidék Házban 

  • 18 óra: A kamerás emberek című dokumentumfilm és Siflis Zoltán munkásságának bemutatása.

Koncert, buli 

Az IH Rendezvényközpontban 

  • 19 óra: Koncz Zsuzsa koncert. 

A Dómban 

  • szeptember 30-áig: Nemzetközi Zenei Fesztivál. 

Kiállítás 

A Somogyi-könyvtárban 

  • szeptember 29-éig: Kvartett – kiállítás. 
  • szeptember 30-áig: Tenyérnyi művészet – A dr. Krier Rudolf hagyatéka – kiállítás.
  • szeptember 30-áig: A Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) szegedi csoportjának festménykiállítása. 

A REÖK-ben 

  • szeptember 28-áig: Az art deco királynője, Tamara Lempicka – kiállítás. 

Az Agórában 

  • szeptember 30-áig: Jobb agyféltekés grafikák – Szépfalusi Péter kiállítása. 
  • szeptember 30-áig: Tovatűnő tájak – kiállítás. 

A No Milk Today-ben 

  • október 1-éig: Csillogás az éjben – Dr. Széles Eszter kiállítása. 

A Szegedi Zsinagógában

  • október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás. 

A Fekete Házban 

  • október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből. 
  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete. 

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban 

  • november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás. 

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás. 
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron. 

Szentes

Színház

A Tóth József színházban

  • 19 óra: Hippolyt, a lakáj.
