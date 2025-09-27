Ecsettel a stigmák ellen: szívszorító és felemelő pillanatok a PsychArt-on – galériával, videóval

Idén már kilenc városban gyűltek össze a PsychArt program résztvevői: különböző érdeklődésű, hátterű és képzettségű alkotók, akik 24 órán át egy közös térben dolgoztak. Hivatásos és amatőr művészek, valamint pszichiátriai betegséggel élő (art brut) alkotók együtt, képekben fogalmazták meg, miként látják a körülöttük lévő világot.

A PsychArt célja a pszichiátriai betegséggel élők önbizalmának és önértékelésének erősítése. Fotó: Kis Zoltán

A PsychArt művészeti maratont immáron 15. alkalommal rendezték meg

A PsychArt 15 éve indult a Semmelweis Egyetem kezdeményezésére, Dr. Simon Lajos vezetésével. Célunk egy olyan esemény létrehozása volt, amely felhívja a figyelmet, és lehetőséget teremt arra, hogy laikusok, mentális egészségügyi dolgozók és páciensek is kipróbálhassák magukat a festészetben egy 24 órás maraton keretében

– mondta Dr. Lázár Bence András, megbízott tanszékvezető.

Ez egy antistigma-program, amely a művészetterápia fontosságát hangsúlyozza

– folytatta.

Szeged 2017-ben csatlakozott az eseményhez, és idén már hetedik alkalommal rendezték meg a városban. A szegedi projekt kidolgozása Dr. Kálmán János nevéhez fűződik, aki elhozta ezt a kezdeményezést Szegedre – tette hozzá Dr. Lázár.