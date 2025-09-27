szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

19°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

3 órája

Ecsettel a stigmák ellen: szívszorító és felemelő pillanatok a PsychArt-on – galériával, videóval

Címkék#közösségi élmény#festészet#érzékenyítés

A program célja a pszichiátriai betegséggel élők önbizalmának és önértékelésének erősítése, az önstigmatizáció csökkentése, valamint a felépülésük elősegítése. Mesébe illő hangulat kísérte a 15. PsychArt művészeti maratont.

Kis Zoltán

Idén már kilenc városban gyűltek össze a PsychArt program résztvevői: különböző érdeklődésű, hátterű és képzettségű alkotók, akik 24 órán át egy közös térben dolgoztak. Hivatásos és amatőr művészek, valamint pszichiátriai betegséggel élő (art brut) alkotók együtt, képekben fogalmazták meg, miként látják a körülöttük lévő világot.

A PsychArt célja a pszichiátriai betegséggel élők önbizalmának és önértékelésének erősítése. Fotó: Kis Zoltán

A PsychArt művészeti maratont immáron 15. alkalommal rendezték meg 

A PsychArt 15 éve indult a Semmelweis Egyetem kezdeményezésére, Dr. Simon Lajos vezetésével. Célunk egy olyan esemény létrehozása volt, amely felhívja a figyelmet, és lehetőséget teremt arra, hogy laikusok, mentális egészségügyi dolgozók és páciensek is kipróbálhassák magukat a festészetben egy 24 órás maraton keretében 

– mondta Dr. Lázár Bence András, megbízott tanszékvezető.

Ez egy antistigma-program, amely a művészetterápia fontosságát hangsúlyozza 

– folytatta. 

Szeged 2017-ben csatlakozott az eseményhez, és idén már hetedik alkalommal rendezték meg a városban. A szegedi projekt kidolgozása Dr. Kálmán János nevéhez fűződik, aki elhozta ezt a kezdeményezést Szegedre – tette hozzá Dr. Lázár.

A 15. PsychArt művészeti maraton

Fotók: Kis Zoltán

A rendezvény menete 

A PsychArt művészeti maratont idén már kilenc városban tartották meg. A különböző helyszínek eseményeit élőben lehetett követni a József Attila Tanulmányi és Információs Központban elhelyezett televízión. A program beszédekkel indult: minden város és intézmény egy-egy képviselője köszöntötte a megjelenteket. Az országos sajtóesemény házigazdája Dr. Simon Lajos, a Moravcsik Alapítvány kuratóriumi elnöke volt.

A résztvevők először regisztráltak, majd átvették a festéshez szükséges kellékeket. Volt, aki fantáziájára hagyatkozva alkotott, mások egy-egy ismert festményt próbáltak meg lemásolni.

Nagyon nehéz napom volt, és most kifejezetten megkönnyebbültem, hogy itt lehetek 

– mondta Angi, a PsychArt egyik lelkes résztvevője. – Egy Aranyhaj-tematikájú képet szeretnék készíteni, előre kinéztem, hogy mit fessek.

Zsolt is hasonló tapasztalatokat osztott meg: 

Nagyon jól érzem itt magam, ez az első alkalom, és most kezdtem el festeni. Egy szegedi látképen dolgozom, amelyen szerepel a Tisza, a Belvárosi híd és a háttérben a Dóm is 

– mesélte.

 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu