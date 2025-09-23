Kamaszgyilkosság, online megszégyenítés, csendben szenvedő fiatalok – indul a Radnóti-estek legkeményebb évada

Mi motivál egy tizenévest arra, hogy kioltsa egy diáktársa életét? Mit él át egy serdülő, amikor online megalázzák, kiközösítik, végképp egyedül marad? A SZTE BTK Radnóti-estek elnevezésű, ingyenes rendezvénysorozata új évadot nyit szerdán, és rögtön az első alkalommal fejest ugrik a fiatalok világának mély vizébe.

A Radnóti-estek új évada nem finomkodik: a fiatalság kapcsán a legkényesebb témákat is érinti. Minden est ingyenesen látogatható.

Tinik, tabuk, traumák: megrázó témával indul a Radnóti-estek új évada

A nyolc Emmy-díjat nyert Kamaszok sorozat adja az első beszélgetés apropóját. A szorongás, a bántalmazás, az online zaklatás, az elfojtott düh és a láthatatlan sebek világa kerül reflektorfénybe a Café Radnótiban.

Jámbori Szilvia pszichológus és Csomán Sándor filmtudományi doktori hallgató közösen próbálnak szeptember 24-én este válaszokat találni azokra a kérdésekre, hogy mit jelent ma kamasznak lenni, és miként tudja – vagy épp nem tudja – kezelni ezt a világ, a szülőktől a pedagógusokon át a társadalomig. Az Szegedi Tudományegyetem bölcsészkarának ikonikus kávézója a Radnóti-estek nyolcadik évadának nyitóprogramján is a reflexiók, kérdések és nehéz válaszok terepe lesz.

Munkaszolgálattól Shakespeare-ig: tabudöntögető estekre lehet számítani

A Radnóti-estek aktuális sorozata nemcsak provokatívnak, de változatosnak is ígérkezik. Októberben a Képek takarásában című könyv kapcsán idézik meg a munkaszolgálatra vezényelt fiatal férfiak történeteit, hogy hogyan lehetett 18–20 évesen egy háborús gépezet fogaskerekévé válni. Novemberben a színpadé lesz a főszerep, méghozzá az angol dráma koronázatlan királyáé: Shakespeare-re fókuszál a beszélgetés, aki bár 409 éve halt meg, még ma is képes megszólítani a Z-generációt.

Pikli Natália monográfiája azt a kérdést feszegeti, hogy miért tud ma is hatni az avoni hattyú. Végül decemberben azt a kérdést járják majd körül, hogy valóban a frusztráció, a kiábrándultság és a látszat-lázadás jellemzi-e legfőképp a magyar fiatalságot.