Háromszáz éves titkokra derült fény, fegyvereket találtak a vásárhelyi szószék alatt
A Nyitott templomok napján olyan kincseket láthattak a hódmezővásárhelyiek, amiket csak nagyon ritkán lehet megtekinteni. A református ótemplom is kinyitotta kapuit szombaton, még a toronyba is felmehettek a legbátrabbak.
A hódmezővásárhelyi református ótemplom a város legrégebbi téglaépülete, több mint 300 éves. A torony 1713-14-ben épült, a hajó 9 évvel később. Háromszáz év titkait ismerhették meg, akik szombaton betértek a templomba.
Hogy kerültek a pisztolyok a szószék lépcsője alá?
Számos régi történetet is hallhattak liturgikus tárgyakról, a torony harangjairól a vásárhelyiek, akik szép számmal érkeztek a Nyitott templomok napján az ótemplomba.
Tizenhárom évvel ezelőtt nagy port vert fel a hír, hogy két lőfegyvert találtak az ótemplom felújítása során a restaurátorok, akik sok minden felfedezésében reménykedtek, de valószínűleg arra nem gondoltak, hogy pont fegyvereket találnak majd a szószék első lépcsője alatt. A két rozsdás, vélhetően az első világháborúból származó, forgótáras pisztoly egy kenderzsákba volt csomagolva. Akkor a rendőrség lefoglalta és közigazgatási eljárást is indítottak. Most a Nyitott Templomok napján bárki megtekinthette egy üvegasztalkában.
Református ótemplom: Ezzel a kannával keresztelt Szőnyi Benjámin
Rácsodálkozhattunk Szőnyi Benjámin, aki a XVIII. században fél évszázadig volt Hódmezővásárhelyen református lelkész, hajdani keresztelő kannájára is.
– A szép, nagyon régi, értékes és méretes kanna nekünk igazán kedves tárgyunk, hiszen Szőnyi Benjámin kezdte használni a templomban. A tisztelendő úr most évente egyszer veszi elő, amikor a konfirmandusok között van olyan, aki még nem református. Ez egy nagy méretű kanna, bőven ömlik belőle a víz, ügyelni kell rá, hogy csak 3 csepp kerüljön a keresztelendő gyermek, vagy felnőtt fejére. A kanna igazán régi, közel 300 esztendős – mondta Vajnai Márta, a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola tanítónője. Talán több ezren is lehettek, akik hajdan ebből a kancsóból kapták a keresztvizet – névsorukat a korábbi anyakönyvek őrizték meg.
Tudja, honnan kapta a nevét a Csengettyű-köz?
Szombaton kinyitották a torony ajtaját is és a vállalkozószelleműek felmászhattak a torony tetejébe a csigalépcsőn és a meredek, de biztonságos, felújított lépcsőkön, ahol testközelből szemlélhették meg az óraszerkezet, egy „emelettel” feljebb pedig a harangokat és a híres Rákóczi-csengettyűt.
A toronyóra 1725-ben került a helyére. Gróf Károlyi Sándor kétszáz forintért adta el az egyházközösségnek a nagyecsedi várában lévő, II. Rákóczi Ferenc által készíttetett toronyórát és a hozzátartozó kis csengettyűt, kis harangot. Tudták, hogy a Rákóczi-csengettyűről nevezték el a templomhoz közel lévő zugutcát? A kis közt máig a Csengettyű nevet viseli.
– A kis harang II. Rákóczi Ferencé volt. Miután elbukott a szabadságharc, a Rákóczi várat szétdúlták, más főnemesekhez kerültek a javak, a csengettyű például a Károlyiakhoz. A csengettyűt Sándor gróftól vásárolta meg a gyülekezet, azzal az órával együtt, ami alattunk látható. Akkor még nem voltak órarugók, a hatalmas súlyokat fel kellett kurblizni, hogy mutassa a pontos időt. 1974-ig működött az óra, a harangozó húzta fel – tudtuk meg Lantos Imrétől, a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola tanítójától.
A torony eredeti harangjai 1735-től készültek. A jelenlegi három nagy harang azonban nem az eredeti. Azokat ugyanis az I. világháborúban leszerelték, ágyút öntöttek belőlük. A Rákóczi-csengettyű úgy menekült meg, hogy az akkori harangozó és főgondnok elrejtették a rekvirálás elől, majd a világháború után előhozták. A jellegi nagyharangok az 1920-as, 1930-as években készültek felajánlásokból. Az egyik vasharang, a két másik, a patinájuk szerint bronzötvözet harangok.
