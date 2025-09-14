Háromszáz éves titkokra derült fény, fegyvereket találtak a vásárhelyi szószék alatt

A hódmezővásárhelyi református ótemplom a város legrégebbi téglaépülete, több mint 300 éves. A torony 1713-14-ben épült, a hajó 9 évvel később. Háromszáz év titkait ismerhették meg, akik szombaton betértek a templomba.

Rákóczi-csengettyűje, amiről a Csengettyű-köz is kapta a nevét. Fotó: Kovács Erika

Hogy kerültek a pisztolyok a szószék lépcsője alá?

Számos régi történetet is hallhattak liturgikus tárgyakról, a torony harangjairól a vásárhelyiek, akik szép számmal érkeztek a Nyitott templomok napján az ótemplomba.

Tizenhárom évvel ezelőtt nagy port vert fel a hír, hogy két lőfegyvert találtak az ótemplom felújítása során a restaurátorok, akik sok minden felfedezésében reménykedtek, de valószínűleg arra nem gondoltak, hogy pont fegyvereket találnak majd a szószék első lépcsője alatt. A két rozsdás, vélhetően az első világháborúból származó, forgótáras pisztoly egy kenderzsákba volt csomagolva. Akkor a rendőrség lefoglalta és közigazgatási eljárást is indítottak. Most a Nyitott Templomok napján bárki megtekinthette egy üvegasztalkában.

Református ótemplom: Ezzel a kannával keresztelt Szőnyi Benjámin

Rácsodálkozhattunk Szőnyi Benjámin, aki a XVIII. században fél évszázadig volt Hódmezővásárhelyen református lelkész, hajdani keresztelő kannájára is.

– A szép, nagyon régi, értékes és méretes kanna nekünk igazán kedves tárgyunk, hiszen Szőnyi Benjámin kezdte használni a templomban. A tisztelendő úr most évente egyszer veszi elő, amikor a konfirmandusok között van olyan, aki még nem református. Ez egy nagy méretű kanna, bőven ömlik belőle a víz, ügyelni kell rá, hogy csak 3 csepp kerüljön a keresztelendő gyermek, vagy felnőtt fejére. A kanna igazán régi, közel 300 esztendős – mondta Vajnai Márta, a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola tanítónője. Talán több ezren is lehettek, akik hajdan ebből a kancsóból kapták a keresztvizet – névsorukat a korábbi anyakönyvek őrizték meg.

Fotó: Kovács Erika

Tudja, honnan kapta a nevét a Csengettyű-köz?

Szombaton kinyitották a torony ajtaját is és a vállalkozószelleműek felmászhattak a torony tetejébe a csigalépcsőn és a meredek, de biztonságos, felújított lépcsőkön, ahol testközelből szemlélhették meg az óraszerkezet, egy „emelettel” feljebb pedig a harangokat és a híres Rákóczi-csengettyűt.