2 órája
Könyvtárosnak áll a Somogyiban a Szegedre érkező író
Érdemes lesz odafigyelni, ki a könyvtáros szerdán a Somogyi Könyvtárban. Könyvklubra érkezik, előtte azonban beül a kölcsönző pultba Zoltán Tamás író.
A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár idén év elején különleges sorozatot indított, melyben meghívott íróvendégeikat arra kérik, hogy egy röpke időre játszák el, hogy ők maguk a könyvtárosok. A program célja, hogy a kortárs irodalmat testközelbe hozzák a szegediek számára, irodalmi programjaikon és kölcsönözhető könyvállományukon túl akár úgy is, hogy a szerzővel biztosítanak egy rövid csevejt a kikölcsönzésre váró könyvek fölött. Szeptember 10-én ismét érdemes lehet kétszer is szemügyre venni, ki ül a második emeleti kölcsönző pultja mögött. Aznap délután ugyanis lapunk újságírója, Timár Kriszta könyvklubjának első őszi vendége, Zoltán Tamás áll majd a program előtt fél órával könyvtárosnak.
Különleges szerepcsere a Somogyi könyvtárban
Zoltán Tamás újságírást, majd pszichológiát tanult. Szerkesztőként és szellemíróként már több könyvön dolgozott. A szerdán 17 órakor kezdődő könyvklubban bemutatott Szerethetetlen az első saját regénye. Ennek születéséről és a benne érintett témákról - megcsalásról, gyászról, traumafeldolgozásról, a családi minták személyiségformálásáról - beszélget majd Timár Kriszta a szerzővel, mely után természetesen az olvasóknak is lesz lehetőségük kérdéseiket feltenni a regénnyel kapcsolatosan. A szemfülesek azonban akár már a program előtt válthatnak néhány szót az íróval, a könyvklub után pedig dedikáltathatják könyvüket.
A gyerekek az ablakon át menekültek a jászladányi gyilkosság helyszínéről
Kipróbálnád milyen kofának lenni? Irány a Mars téri használtcikk-börze!
Szegedi hírek
- Uncsi a fikusz? Most bárki lecserélheti a virágcsere napokon a TIK-ben
- Hosszú órákig nem lesz áram, ne lepődjön meg senki!
- Szegedről is üzentek: nincs kegyelem a kiskunfélegyházi állatkínzónak
- Ennyi millió forintig pezseg a piac és ezt veszik Szegeden – beindult az Otthon Start
- Kipróbálnád milyen kofának lenni? Irány a Mars téri használtcikk-börze!