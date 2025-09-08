Könyvtárosnak áll a Somogyiban a Szegedre érkező író

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár idén év elején különleges sorozatot indított, melyben meghívott íróvendégeikat arra kérik, hogy egy röpke időre játszák el, hogy ők maguk a könyvtárosok. A program célja, hogy a kortárs irodalmat testközelbe hozzák a szegediek számára, irodalmi programjaikon és kölcsönözhető könyvállományukon túl akár úgy is, hogy a szerzővel biztosítanak egy rövid csevejt a kikölcsönzésre váró könyvek fölött. Szeptember 10-én ismét érdemes lehet kétszer is szemügyre venni, ki ül a második emeleti kölcsönző pultja mögött. Aznap délután ugyanis lapunk újságírója, Timár Kriszta könyvklubjának első őszi vendége, Zoltán Tamás áll majd a program előtt fél órával könyvtárosnak.

A Somogyi könyvtár különleges programján Zoltán Tamás író egy rövid időre könyvtárosként is kipróbálhatja magát. Fotó: DM

Különleges szerepcsere a Somogyi könyvtárban

Zoltán Tamás újságírást, majd pszichológiát tanult. Szerkesztőként és szellemíróként már több könyvön dolgozott. A szerdán 17 órakor kezdődő könyvklubban bemutatott Szerethetetlen az első saját regénye. Ennek születéséről és a benne érintett témákról - megcsalásról, gyászról, traumafeldolgozásról, a családi minták személyiségformálásáról - beszélget majd Timár Kriszta a szerzővel, mely után természetesen az olvasóknak is lesz lehetőségük kérdéseiket feltenni a regénnyel kapcsolatosan. A szemfülesek azonban akár már a program előtt válthatnak néhány szót az íróval, a könyvklub után pedig dedikáltathatják könyvüket.