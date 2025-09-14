Titokzatos üzenetet találtak a Somogyi-könyvtár egyik könyvében

„Nem olvastam” – ez az üzenet állt azon a papírfecnin, amire egy ifjúsági könyvben bukkantak rá a Somogyi-könyvtár Móra utcai Fiókkönyvtárában. Már nem egyszer fordult elő, hogy apró tárgyakat vagy meglepetéseket találnak a kikölcsönzött kötetekben. A fiókkönyvtár vezetője mesélte el lapunknak, hogy milyen értékekkel találkozott már pályafutása során.

Az üzenetet a Somogyi-könyvtár egyik fiókkönyvtárában találták. Fotó: Facebook/ Somogyi-könyvtár Móra Utcai Fiókkönyvtára

Rejtélyes üzenetek és meglepetések a Somogyi-könyvtár köteteiben

– Sajnos már nem emlékszem pontosan, hogy melyik könyvben találtam ezt a rejtélyes üzenetet, de valamilyen ifjúsági kötet lehetett – mesélte lapunknak Móricz Nikoletta a fiókkönyvtár vezetője. Ez bizonyítja, hogy a könyvek nemcsak betűket és mondatokat tartalmaznak, hanem gyakran kisebb meglepetéseket is, amik végül a könyvtárosok kezébe kerülnek. A kézzel és grafitceruzával írott üzenet különlegessége abban rejlett, hogy az eddig talált apró tárgyaktól, könyvjelzőktől, receptektől vagy bevásárlólistáktól eltérően ez egy valódi, személyes vallomás volt, de nem tudni, hogy az olvasó magának vagy a könyvtár dolgozóinak szánta-e.

– Olyan aranyos és őszinte volt, hogy úgy döntöttem, megtartom emlékbe, és akár kiállítást is készíthetek ezekből a kis tárgyakból – tudtuk meg Móricz Nikolettől.

Mini kiállítás

A könyvtár vezetője azt tervezi, hogy mini kiállítást szervez az eddig talált apróságokból és értékekből, amelyek legtöbbször szerencsésen visszakerülnek tulajdonosukhoz. Elmondása szerint különösen örömteli, amikor hosszas kutakodás után az olvasó a könyvtárban találja meg elveszett tárgyát, amely közel áll a szívéhez, és valamilyen emléket hordoz számára. Ilyenek lehetnek például a gyermekek által rajzolt könyvjelzők vagy nyaralásból hozott apró relikviák.

Mozgalmas nyár

A nyár folyamán is voltak hátrahagyva meglepetések a könyvekben. A Somogyi-könyvtár szinte minden fiókkönyvtár egy tartalmas és mozgalmas nyarat tudhat maga mögött. A nyári hónapokban sokszor voltak üresebbek a polcok, a tanév kezdete pedig mindig hoz új tagokat. A kötelező olvasmányok mellett népszerűek a krimik és bestsellerek, például Spiró György „Padmaly” című könyve vagy Fábián Janka új kötete is keresett, de mindig akadnak olyan szezonális kedvencek, amelyeket egy-egy film vagy sorozat, például a Netflix-streaming szolgáltató futtatott fel.