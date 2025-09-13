Sötét titkok, felkavaró tragédiák: a dél-alföldi tanyavilág poklát különleges módon keltik életre – galériával, videóval

A dél-alföldi, elszigetelt tanyavilág sötét, lappangó titkaiba kalauzolja közönségét Rédei Roland, a Szegedi Nemzeti Színház színészének új drámája. Abba a baljós világba, amelyben például a régió leghírhedtebb sorozatgyilkosa utat engedhetett gyilkos ösztöneinek és sokáig észrevétlenül szedhette áldozatait. A Szahara színmű ősbemutatóját Czene Zoltán, a színház korábbi dramaturgja rendezésében szeptember 17-én tartják a Régi Zsinagógában, utána 21-én mutatják még be.

Az alföldi tanyavilág legsötétebb bugyraiba vezet a Szahara. A legfőbb kérdés, hogy vajon lehet-e kiút a szeretetlenségből? Fotó: Török János

Kárász Zénó: „meredek a történet”

Független színházi produkcióként kerül színpadra Rédei Roland groteszk drámája, amely a Petőfi Irodalmi Múzeum Örkény István-ösztöndíjának támogatásával születhetett meg, az előadás pedig a szegedi MASZK Egyesülettel koprodukcióban készül. Ízig-vérig szegedi előadás lesz, ugyanis az összes alkotója szegedi. A fajsúlyos történet maroknyi, ám tekintélyes szereplőgárdájának minden tagja azonnal igent mondott szerepére.

Kállai Ákos úgy fogalmazott, hogy a színmű egy expresszív látomás, ami ugyan nem napjainkban játszódik, mégis nagyon ismerős és zsigerileg hat. Kárász Zénó szerint „meredek a történet”, éppen ezért azonnal benne akart lenni. Csorba Kata egyenesen Martin McDonagh világával hozta párhuzamba Rédei Roland drámáját. László Gáspár a történet gazdag humorát emelte ki, Balog József pedig úgy fogalmazott, hogy a Szahara egy nagyon magyar darab.

– Erős világ és figurák, amelyek furcsa módon szólnak az örök magyar időkről, amiben nem nagyon működnek máshogy az emberek, mint ahogy az nekik ki van szabva – mondta Balog József.

Szahara: a szeretetlenség és elszigeteltség drámája

A darab a kétezres évek eleji, környékbeli tanyavilágban játszódik. Abban a környezetben, amely országos visszhangot kapott a „balástyai rém” sorozatgyilkosságai miatt. Ám a Szahara nem a bűnügyi szenzációkra fókuszál, sokkal inkább az emberi kapcsolatok hiányának drámáját meséli el, a szeretet és a kommunikáció nélkül maradt közösségben gyökerező, végzetes elszigeteltséget vizsgálja.

– A szeretetlenségről szól az előadás. Arról, hogy itt, a Dél-Alföldön, Szegedtől mindössze 20-25 kilométerre micsoda elszigeteltségben élnek ezek az emberek, a társadalom peremén vagy akár azon kívül, egy eldugott tanyán. Arról szól, hogy milyen tragikumot hordoz, hogy ezek az emberek nem beszélnek szeretetnyelvet, képtelenek az érzelmeiket értelmezni, elhelyezni önmagukat a környezetükben. Görög tragédiához hasonló, végzetszerű tragédiákhoz vezethet ez a szeretetlenség – mondta el Czene Zoltán rendező.