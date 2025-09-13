szeptember 13., szombat

1 órája

Sötét titkok, felkavaró tragédiák: a dél-alföldi tanyavilág poklát különleges módon keltik életre – galériával, videóval

Címkék#Kárász Zénó#Czene Zoltán#Balog József#színmű#Rédei Rolanddal#Balástya#szahara#Ősbemutató#tanyavilág#Szegedi Nemzeti Színház

A magyar tanyavilág legeldugottabb zugaiba invitálja a nézőket Rédei Roland, hogy megmutassa a felszín alatt lappangó sötét drámákat. A Szahara a szeretetlenség és a kirekesztettség drámája, amely messze túlmutat Balástya legsötétebb fejezeteinek keretein. A Czene Zoltán által rendezett produkció egyszerre lesz ismerős és hátborzongató, hiszen a baljós történet a szomszédban játszódik.

Delmagyar.hu

A dél-alföldi, elszigetelt tanyavilág sötét, lappangó titkaiba kalauzolja közönségét Rédei Roland, a Szegedi Nemzeti Színház színészének új drámája. Abba a baljós világba, amelyben például a régió leghírhedtebb sorozatgyilkosa utat engedhetett gyilkos ösztöneinek és sokáig észrevétlenül szedhette áldozatait. A Szahara színmű ősbemutatóját Czene Zoltán, a színház korábbi dramaturgja rendezésében szeptember 17-én tartják a Régi Zsinagógában, utána 21-én mutatják még be

Az alföldi tanyavilág legsötétebb bugyraiba vezet a Szahara.
Az alföldi tanyavilág legsötétebb bugyraiba vezet a Szahara. A legfőbb kérdés, hogy vajon lehet-e kiút a szeretetlenségből? Fotó: Török János

Kárász Zénó: „meredek a történet”

Független színházi produkcióként kerül színpadra Rédei Roland groteszk drámája, amely a Petőfi Irodalmi Múzeum Örkény István-ösztöndíjának támogatásával születhetett meg, az előadás pedig a szegedi MASZK Egyesülettel koprodukcióban készül. Ízig-vérig szegedi előadás lesz, ugyanis az összes alkotója szegedi. A fajsúlyos történet maroknyi, ám tekintélyes szereplőgárdájának minden tagja azonnal igent mondott szerepére. 

Kállai Ákos úgy fogalmazott, hogy a színmű egy expresszív látomás, ami ugyan nem napjainkban játszódik, mégis nagyon ismerős és zsigerileg hat. Kárász Zénó szerint „meredek a történet”, éppen ezért azonnal benne akart lenni. Csorba Kata egyenesen Martin McDonagh világával hozta párhuzamba Rédei Roland drámáját. László Gáspár a történet gazdag humorát emelte ki, Balog József pedig úgy fogalmazott, hogy a Szahara egy nagyon magyar darab. 

– Erős világ és figurák, amelyek furcsa módon szólnak az örök magyar időkről, amiben nem nagyon működnek máshogy az emberek, mint ahogy az nekik ki van szabva – mondta Balog József. 

Szahara: a szeretetlenség és elszigeteltség drámája

A darab a kétezres évek eleji, környékbeli tanyavilágban játszódik. Abban a környezetben, amely országos visszhangot kapott a „balástyai rém” sorozatgyilkosságai miatt. Ám a Szahara nem a bűnügyi szenzációkra fókuszál, sokkal inkább az emberi kapcsolatok hiányának drámáját meséli el, a szeretet és a kommunikáció nélkül maradt közösségben gyökerező, végzetes elszigeteltséget vizsgálja.

– A szeretetlenségről szól az előadás. Arról, hogy itt, a Dél-Alföldön, Szegedtől mindössze 20-25 kilométerre micsoda elszigeteltségben élnek ezek az emberek, a társadalom peremén vagy akár azon kívül, egy eldugott tanyán. Arról szól, hogy milyen tragikumot hordoz, hogy ezek az emberek nem beszélnek szeretetnyelvet, képtelenek az érzelmeiket értelmezni, elhelyezni önmagukat a környezetükben. Görög tragédiához hasonló, végzetszerű tragédiákhoz vezethet ez a szeretetlenség – mondta el Czene Zoltán rendező. 

Az előadás nem csak történetében, de megvalósításában is különleges színházélményt kínál: az intim színteret a nézők körbeülik, a hátborzongató cselekmény karnyújtásnyira, mozaikdarabok sorozatából bontakozik ki a közönség előtt. 

Az alföldi tanyavilág legsötétebb bugyrai

Fotók: Török János

Hogyan formálja a magány az emberi sorsot?

Rédei Roland drámája jóval többnek ígérkezik egyszerű történetmesélésnél. Társadalmi tükörként a darab olyan kérdéseket vet fel, amelyek mindannyiunkat érintenek: hogyan formálja a magány és a szeretet hiánya az ember sorsát?

– Az érzelmek kifejezésének pszichológiája az, ami foglalkoztatott, amikor elkezdtem ezzel az anyaggal foglalkozni. Az eredeti címe A szórt kövesen volt, ami egy útra vonatkozott. A Szahara története ugyanis leginkább egy tanyára összpontosul, ahol van egy fiú, aki folyamatosan arról álmodik, hogy egyszer csak elszabadulhat. A tanyára két út vezet: egy járható, az úgynevezett szórt köves út, és van egy járhatatlan, ahol folyamatosan elakadnak például a rendőrök is. A szórt köves úton azonban a fiú elméjében és fantáziájában ki lehet jutni – árulta el az író, hangsúlyozva, hogy nem dokumentarista drámára törekedett, mégis feltűnnek olyan elemek, amelyekre minden környékbeli emlékezhet, mint például a madárinfluenza járvány. 

– Nem egy konkrét mítoszt dolgozunk fel. Inkább a hangulatában és az atmoszférájában próbáljuk megragadni azt, hogy ennek a térségnek vannak olyan elemei, amelyek baljóssá és sötétté teszik ezt a régiót, mint például a balástyai rém története vagy a pszichiátriai intézet Ópusztaszeren. Ezek valamilyen furcsa, sötét, baljós és kicsit misztikus hangulatot adnak a környéknek – mondta.

