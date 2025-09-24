Történelmi pillanat előtt a szegedi Dóm és a Dóm tér: a döntés az egész országnak üzen

Történelmi rangot kaphat Szeged szíve: nemzeti emlékhely lehet a szegedi Dóm és Dóm tér. Az erről szóló javaslatot Mihálffy Béla országgyűlési képviselő nyújtotta be az Országgyűléshez azzal az indoklással, hogy a tér és a templom együttese nem csupán városi jelkép, de a magyar hit, kultúra és összetartozás egyik legmeghatározóbb színtere.

A szegedi Dóm és a Dóm tér: kilenc évtizede a hit, a kultúra és a nemzeti összetartozás szimbóluma. Illusztráció: Shutterstock

A szegedi Dóm tér üzenete: a kard helyett a kultúra győzelme

Mihálffy Béla közösségi odalán osztotta meg a nagy hírt. Rámutatott, hogy a Dóm és a körülötte elterülő tér szimbolikus üzenetet hordoz. Ahogy fogalmazott, ott testesült meg Klebelsberg Kunó álma, hogy a trianoni trauma után a magyarság ne fegyverrel, hanem hittel, tudással és műveltséggel vívja ki a jövőjét. A monumentális Fogadalmi templom és a Dóm tér kilenc évtizede ad otthont vallási szertartásoknak, kulturális eseményeknek, történelmi és egyéb városi ünnepségeknek.

A múlt öröksége a jelen felelőssége, avagy mit jelent a nemzeti emlékhely státusz?

A nemzeti emlékhellyé nyilvánítás a legmagasabb fokú elismerés, amelyet egy történelmi helyszín kaphat Magyarországon. Ez a cím azoknak a helyeknek jár, amelyek kiemelkedő jelentőségűek a magyar történelem, kultúra és nemzeti identitás szempontjából, mint például a Budai Vár, a Fiumei úti sírkert vagy a debreceni Nagytemplom. Ha a Dóm és a Dóm tér is megkapja ezt a rangot, az nemcsak az emlékezetpolitikában emeli magasabb szintre Szegedet, de garantálja a hosszú távú állami figyelmet, támogatást és védelmet is.

A cím azonban nemcsak megtiszteltetés, hanem felelősség is: az emlékhelyek történelmi küldetést teljesítenek. Összekötik a múltat és a jelent, és emlékeztetnek arra, hogy kik vagyunk, honnan jövünk, és miben hiszünk közösen.

– A Szegedi Dóm és a Dóm tér közel száz éve őrzi a hit, a kultúra és a nemzeti összetartozás üzenetét. Nemzedékek sorának adott hitet, tudást és erőt, és ma is arra tanít bennünket, hogy a nemzeti kultúra és a közös hit a magyarság fennmaradásának záloga – fogalmazott Mihálffy Béla országgyűlés képviselő, majd azzal zárta gondolatait, hogy amennyiben támogatásra talál javaslata az Országgyűlésben, a szegedi Dóm és a Dóm tér méltó helyére kerülhet, ahová a szegediek szíve és a történelem egyaránt régóta odasorolja.