Megkóstolnád?

1 órája

Mutatjuk a legextrémebb gint a szegedi gasztro fesztiválon – nem hiszed el, miből készül!

Címkék#gasztro#látványfőzés#Bárka Étterem#gin rum#Móra-park#Szeged#sztárséf#fesztivál

Sztárséfek, répa dog, négyméteres örömtűz és olyan extrém ízvilágú gin, ami garantáltan megoszja a közönséget. Csupán néhány különlegesség a Gin és rum szegedi gasztro fesztivál kínálatából, ami csütörtöktől vasárnapig dübörög majd a Móra-parkban.

Delmagyar.hu

Elkezdték benépesíteni kiszolgáló bódékkal a Móra-parkot hétfőn, ahol csütörtökön startol és egészen vasárnapig tart majd a III. Szegedi Gin és Rum Gasztro Fesztivál. A szervezők újabb kulisszatitkokat osztottak meg a szegedi gasztro fesztivál kapcsán. Elárulták többek között, hogy milyen lesz a legkülönlegesebb ital, amit kínálnak a több mint száz féle gin és rum között. Annyira extrém gin lesz, hogy poharat sem adnak hozzá.

Szegedi Gasztro Fesztivál sajtótájékoztató
Csütörtökön startol és vasárnapig tart majd a szegedi gasztro fesztivál a Móra-parkban. A legextrémebb ginhez pohár sem kell majd. Fotó: Gémes Sándor

Sztárséfek tüzelik fel a hangulatot

A gasztro színpadon minden nap más sztárséf tart látványfőzést. Csütörökön Bernáth József, a Konyhafőnök egykori zsűritagja gondolja újra a vörösboros marhapörköltet lecsós tarhonyával. Pénteken Szikra Gabi, a fonyódi A Konyhám étterem séfje mutatja be, hogy készül a 2021-es Év strandétele, a répa-dog. Szombaton Kelemen Roland, a nyíregyházi Hunguest Sóstó séfje tart látványfőzést, akinek vezetésével a legjobb tál különdíját nyerte el a hazai csapat idén a Bocuse d’Or döntőjében. Vasárnap pedig Pallag Dávid, a budaörsi Rutin étterem séfje ételmezi újra például a sajtos rolót. 

Extrém ízeket hoz a szegedi gasztro fesztivál

Idén a méz lesz az összekötő kapocs az éttermi kiállítók között. A szervezők a különlegességek között említettek bélszín carpacciot, valamint gin és rum ihlette, mini nápolyi pizzát. Az italok közül pedig a Tokaj és az Opera gint is kiemelték, a legkülönlegesebb kóstolónak pedig az az osztriga alapú gin ígérkezik, amit stílusosan osztrgahéjból kóstolhatnak majd a fesztiválozók, akik saját gint is készíthetnek. Herman Tamás, az első hazai gin iskola alapítója hozza el párlókészletét és körülbelül 120 féle fűszert, amelyből a programra regisztráltak szabadon válogathatnak.

A színpadi programok között lesznek szakmai beszélgetések, koncertek, divatbemutató, dobos és karibi felvonulás is. A prémium italmárkák standjainál lesz látványelemként négy méteres örömtűz és élő szobor is. A gyerekprogramok között pedig zöldségszobrászatra is lesz lehetőség Varga Károly olimpiai és világbajnok mesterszakáccsal, de koktélt is keverhetnek majd a gyerekek. 

 

