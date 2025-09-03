A Szegedi Kortárs Balett az új évadában éteri magasságokba és drámai mélységekbe invitál – videóval, galériával

Világsikerekről és nagyívű tervekről számolt be a Szegedi Kortárs Balett vezetősége a társulat keddi, 38. évadnyitóján. Echéry-Pataki András igazgató bejelentette, hogy a tavalyi évadban rekordot döntött a társulat, Juronics Tamás művészeti vezető pedig az aktuális évad két új bemutatójáról árult el kulisszatitkokat. A két premier alapanyagát a zene- és a világirodalom két óriása, Mozart és Dante adja.

A jövő héten a Moderato cantabile produkcióval szerepel a Szegedi Kortárs Balett a fővárosban, a Müpa Don Giovanni Fesztiválján. Az évadnyitón ízelítőt adtak az előadásból. Fotó: Karnok Csaba

Amadeus: az egekbe emeli Mozartot Juronics szenvedély fűtötte víziója

A Kossuth-díjas Juronics Tamás az elmúlt években olyan közönségsiker produkciók koreográfiájával érintette a lélek mélyrétegeit, mint a Lear, a Fekete hattyú vagy éppen legutóbb a Jelenetek a házasságról táncjátékok. Az évadnyitón elhangzottak alapján a Mozart-darabbal is hasonlóan mélyreható, gazdag rétegzettségű előadásra készül. Elmondta, hogy az Amadeus táncjáték alapjául korántsem a közismert film szolgál majd, szokásához híven sajátos utakat keres a társulat. A fókuszban Mozart zene és nők iránti szenvedélyessége áll majd, de halálhoz való viszonya is teret kap. Ahogy Juronics Tamás fogalmazott, a produkcióval a társulat felemelni szándékozik Mozartot az őt megillető szintre.

– Valahol Isten mellett ül, és az angyalok az ő zenéjét játsszák – jegyezte meg a művészeti vezető.

A Pokoltól a Paradicsomig: három látomás, egy műremek

Az Isteni színjáték előzményei kapcsán Juronics Tamás elmondta, hogy 15 évvel ezelőtt komoly szándék volt Dante fő művének táncjátékként való bemutatására a Győri és a Pécsi Balett, valamint a Szegedi Kortárs Balett közös produkciójaként. Az a bemutató végül meghiúsult, de a szegedi társulat vezetőségének témához való vonzódása megmaradt. Éppen ezért döntöttek úgy, hogy egy koncepció mentén, de három különböző alkotót kérnek fel a készülő filozófiai táncköltmény három nagy képének, a Pokol, a Purgatórium és a Paradicsom koreográfiájának megalkotására. Egyikük Juronics Tamás többszörös társkoreográfusa, Czár Gergely lesz, másikuk Giovanni Napoli olasz koreográfus, a harmadik, szintén olasz koreográfussal pedig még zajlanak a tárgyalások.