Európai sikerek

45 perce

A Szegedi Kortárs Balett az új évadában éteri magasságokba és drámai mélységekbe invitál – videóval, galériával

Címkék#Mozart#Müpa#Echéry-Pataki András#carmina burana#Amadeus – Requiem a szerelemért#Dante Isteni színjáték#Juronics Tamás#évadnyitó#Szegedi Kortárs Balett

Mozart az égbe emel, Dante a mélybe húz. A Szegedi Kortárs Balett új évada éteri magasságokba és drámai mélységekbe invitálja közönségét. Új rekorddal, friss energiával és világklasszis ambíciókkal kezdték meg a 38. évadot. A belgák már kedvencükként ünneplik a szegedi társulatot, amely idén Európa újabb színpadait hódítja meg. Nagyívű terveik között még az is szerepel, hogy hazaviszik Lear királyt.

Koós Kata

Világsikerekről és nagyívű tervekről számolt be a Szegedi Kortárs Balett vezetősége a társulat keddi, 38. évadnyitóján. Echéry-Pataki András igazgató bejelentette, hogy a tavalyi évadban rekordot döntött a társulat, Juronics Tamás művészeti vezető pedig az aktuális évad két új bemutatójáról árult el kulisszatitkokat. A két premier alapanyagát a zene- és a világirodalom két óriása, Mozart és Dante adja.

A Szegedi Kortárs Balett egyik táncosa
A jövő héten a Moderato cantabile produkcióval szerepel a Szegedi Kortárs Balett a fővárosban, a Müpa Don Giovanni Fesztiválján. Az évadnyitón ízelítőt adtak az előadásból. Fotó: Karnok Csaba

Amadeus: az egekbe emeli Mozartot Juronics szenvedély fűtötte víziója

A Kossuth-díjas Juronics Tamás az elmúlt években olyan közönségsiker produkciók koreográfiájával érintette a lélek mélyrétegeit, mint a Lear, a Fekete hattyú vagy éppen legutóbb a Jelenetek a házasságról táncjátékok. Az évadnyitón elhangzottak alapján a Mozart-darabbal is hasonlóan mélyreható, gazdag rétegzettségű előadásra készül. Elmondta, hogy az Amadeus táncjáték alapjául korántsem a közismert film szolgál majd, szokásához híven sajátos utakat keres a társulat. A fókuszban Mozart zene és nők iránti szenvedélyessége áll majd, de halálhoz való viszonya is teret kap. Ahogy Juronics Tamás fogalmazott, a produkcióval a társulat felemelni szándékozik Mozartot az őt megillető szintre. 

– Valahol Isten mellett ül, és az angyalok az ő zenéjét játsszák – jegyezte meg a művészeti vezető. 

A Pokoltól a Paradicsomig: három látomás, egy műremek

Az Isteni színjáték előzményei kapcsán Juronics Tamás elmondta, hogy 15 évvel ezelőtt komoly szándék volt Dante fő művének táncjátékként való bemutatására a Győri és a Pécsi Balett, valamint a Szegedi Kortárs Balett közös produkciójaként. Az a bemutató végül meghiúsult, de a szegedi társulat vezetőségének témához való vonzódása megmaradt. Éppen ezért döntöttek úgy, hogy egy koncepció mentén, de három különböző alkotót kérnek fel a készülő filozófiai táncköltmény három nagy képének, a Pokol, a Purgatórium és a Paradicsom koreográfiájának megalkotására. Egyikük Juronics Tamás többszörös társkoreográfusa, Czár Gergely lesz, másikuk Giovanni Napoli olasz koreográfus, a harmadik, szintén olasz koreográfussal pedig még zajlanak a tárgyalások. 

A művészeti vezető a repertoáron tartott produkciók címeit is ismertette. Az aktuális évadban is megtekinthető lesz a Carmina Burana, a Lear, a Fekete hattyú, a Bolero, a Vadak, a Don Juan, a Moderato cantabile, a Jelenetek a házasságról, a Hamupipőke és a Diótörő

A Szegedi Kortárs Balett meghódította Európát

Fotók: Karnok Csaba

Kis társulat, óriási teljesítmény: rekordot döntött az előadásszám 

A tavalyi évadot összesen 108 hazai és külföldi előadással zárta a Szegedi Kortárs Balett több mint 57 ezer néző előtt. Az aktuális évadban pedig december végéig már most 51 előadásuk van leszervezve. Ahogy Echéry-Pataki András fogalmazott, ez óriási teljesítmény a kis, mindössze 14 táncművész alkotta társulat számára. 

Az igazgató örömmel jelentette be, hogy az eddiginél is szorosabbra fűzték a viszonyt a Művészetek Palotájával (Müpa). Jövő héten a szegedi balett társulat Moderato Cantabile című produkciójával szerepel a rangos, fővárosi kulturális intézmény Don Giovanni-minifesztiválján, emellett viszik tovább a Hamupipőke mesebalettet, továbbá a Müpa együttműködő partnerként vesz részt az AmadeusRequiem a szerelemért táncjáték megvalósításában. 

Ápolják a jó viszonyt a Nemzeti Táncszínházzal is, amely az Isteni színjáték produkcióban lesz koprodukciós partnere a Szegedi Kortárs Balettnek. Mindemellett új oldaláról is bemutatkozik a társulat a fővárosban: a színpadok után a kifutó közönségét veszik célba a táncművészek a Budapest Fashion Week keretében. 

A Szegedi Kortárs Balett meghódította Európát

Az igazgató kiemelte külföldi menedzserük, Didier Durieux szerepét a társulat sikereiben, aki nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az előző évadban a Szegedi Kortárs Balett volt Belgiumban a legnépszerűbb tánctársulat. Az idei turnéhelyszínek között említette Belgium mellett Finnországot, Olaszországot és Korzikát. Brüsszelben a Carmina Burana, az Amadeus, a Lear és a Diótörő előadást is játsszák. A jövőbeli tervek között pedig a londoni bemutatkozást is előrevetítette a társulatigazgató, stílusosan a Shakespeare-ihlette Lear táncdrámával. 

A Szegedi Szimfonikus Zenekar az aktuális évadban az Amadeus és a Carmina Burana jubileumi előadásában működik együtt a balett társulattal. Jövő tavasszal lesz 25 éve, hogy Juronics Tamás Carl Orff zenéje ihlette koreográfiáját először bemutatták, azóta a fél világ közönségét elvarázsolták már: 21 országban több mint négyszáz előadását játszották. 

 

