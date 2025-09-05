Elképesztő, milyen színháztörténeti relikviát dob piacra a Szegedi Nemzeti Színház – galériával

Pénteken tartotta a Szegedi Nemzeti Színház évadnyitó társulati ülését. Ahogy Barnák László főigazgató fogalmazott, egyik lábukkal épphogy kiléptek a Szegedi Szabadtéri Játékok műsorfolyamából, a másikkal már rögvest be is léptek az új kőszínházi évadba.

Több izgalmas bejelentést is tett a Szegedi Nemzeti Színház évadnyitóján Barnák László főigazgató. Fotó: Karnok Csaba Fotó: Karnok Csaba

Mozart és menekültválság: izgalmas évad kezdődött

Az új bemutatókkal fityiszt mutatott a babonának a Szegedi Nemzeti Színház társulata, ugyanis 13 premierre készülnek az aktuális évadban. Októberben a bemutatók sorát a Szegedi Kortárs Balett Mozart-produkciója, az Amadeus táncjáték nyitja, amelynek előadásainál már most csak a Nagyszínház kakasülőjére van jegy. A következő az Oltalomkeresők című darab lesz a színház művészeti tanácsának tagja, Fábián Péter tollából, aki a 2015-ös menekültválság témáját dolgozta fel környékbeli lakosokkal készített interjúk alapján. A hónap végén pedig a Jancsi és Juliska meseoperát mutatják be.

Tovább játsszák a My Fair Lady, A dzsungel könyve, A szent, Az ajtó, a Gazdálkodj okosan, a Vaknyugat és a Pillangókisasszony produkciókat, valamint A padlás musicalt, amely ebben az évadban eléri a százas előadásszámot. A Marica grófnő előadását pedig rögzítette az M5, így a köztévén is adják majd a Szegedi Nemzeti Színház közkedvelt operett-produkcióját.

Bárki hazaviheti a legendás „szín-darabokat”

A nyáron nagyszabású felújítások zajlottak a kőszínházban: többek között kicserélték a Bayreuthi függönyt, lezajlott a nézőtéri székek cseréjének újabb üteme, és kicserélték a színpad deszkázatát is.

A régi, színészlegendák sokasága lábnyomának emlékét őrző deszkákat feldarabolták, a „szín-darabokat” pedig sorszámmal látják el és piacra dobják. A színházi relikviák bevételéből egy Reök-palotai színházi produkció költségét fogják támogatni.