Szegedi hírek

1 órája

Elképesztő, milyen színháztörténeti relikviát dob piacra a Szegedi Nemzeti Színház – galériával

Címkék#relikvia#rendkívüli bejelentés#Fábián Péter#Koltai M Gábor#szegedi kortárs balett#évadnyitó#Szegedi Szabadtéri Játékok#Szegedi Nemzeti Színház#Barnák László

Mozart-balettel és kortárs drámával indul az évad, 13 premierre készülnek. A Szegedi Nemzeti Színház évadnyitóján több izgalmas bejelentés is elhangzott: elképesztő színháztörténeti relikviát dobnak piacra, az operatagozatban pedig váratlan változások történtek. Ráadásul a teátrum egyik produkcióját a köztévé is műsorra tűzi.

Koós Kata

Pénteken tartotta a Szegedi Nemzeti Színház évadnyitó társulati ülését. Ahogy Barnák László főigazgató fogalmazott, egyik lábukkal épphogy kiléptek a Szegedi Szabadtéri Játékok műsorfolyamából, a másikkal már rögvest be is léptek az új kőszínházi évadba.

Több izgalmas bejelentést is tett a Szegedi Nemzeti Színház évadnyitóján Barnák László főigazgató. Fotó: Karnok Csaba
Több izgalmas bejelentést is tett a Szegedi Nemzeti Színház évadnyitóján Barnák László főigazgató. Fotó: Karnok Csaba Fotó: Karnok Csaba

Mozart és menekültválság: izgalmas évad kezdődött 

Az új bemutatókkal fityiszt mutatott a babonának a Szegedi Nemzeti Színház társulata, ugyanis 13 premierre készülnek az aktuális évadban. Októberben a bemutatók sorát a Szegedi Kortárs Balett Mozart-produkciója, az Amadeus táncjáték nyitja, amelynek előadásainál már most csak a Nagyszínház kakasülőjére van jegy. A következő az Oltalomkeresők című darab lesz a színház művészeti tanácsának tagja, Fábián Péter tollából, aki a 2015-ös menekültválság témáját dolgozta fel környékbeli lakosokkal készített interjúk alapján. A hónap végén pedig a Jancsi és Juliska meseoperát mutatják be. 

Tovább játsszák a My Fair Lady, A dzsungel könyve, A szent, Az ajtó, a Gazdálkodj okosan, a Vaknyugat és a Pillangókisasszony produkciókat, valamint A padlás musicalt, amely ebben az évadban eléri a százas előadásszámot. A Marica grófnő előadását pedig rögzítette az M5, így a köztévén is adják majd a Szegedi Nemzeti Színház közkedvelt operett-produkcióját. 

Bárki hazaviheti a legendás „szín-darabokat” 

A nyáron nagyszabású felújítások zajlottak a kőszínházban: többek között kicserélték a Bayreuthi függönyt, lezajlott a nézőtéri székek cseréjének újabb üteme, és kicserélték a színpad deszkázatát is. 

A régi, színészlegendák sokasága lábnyomának emlékét őrző deszkákat feldarabolták, a „szín-darabokat” pedig sorszámmal látják el és piacra dobják. A színházi relikviák bevételéből egy Reök-palotai színházi produkció költségét fogják támogatni.

A Szegedi Nemzeti Színház évadnyitóján több izgalmas bejelentés is elhangzott

Fotók: Karnok Csaba

Váratlan változások a Szegedi Nemzeti Színház operatagozatában 

A legtöbb személyi változás a színház operatagozatán történt. Horák Renáta elbúcsúzott a társulattól, Ferenczy Orsolya fizetés nélküli szabadságra ment, Bita Boglárka pedig az énekkarból magánénekesi státuszba került. 

Barnák László az évadnyitó társulati ülésen köszöntötte a színház jubiláló dolgozóit, köztük Rácz Tibort, aki éppen ötven évvel ezelőtt kezdte művészpályáját. A színművész nem tudott jelen lenni az évadnyitón, ugyanis éppen aranydiplomáját vette át aznap Budapesten. A főigazgató gratulált Koltai M. Gábor rendezőnek is, aki a reneszánsz angol drámák témájában végzett kutatásaiért elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia és a Theatron Műhely Alapítvány Bécsy Tamás-díját

Meglepő közönségtrendek a Szegedi Szabadtéri Játékokon

A Szegedi Szabadtéri Játékok az idei nyáron nyolcvanezer látogatót vonzott összesen 33 estén. Barnák László elmondta, hogy a népes közönségnek csupán egyharmada volt környékbeli. Az is kiderült, hogy a közönségkedvenc a három Dóm téri musical: az Ezeregy éjszaka, a Rebecca és A 3 testőr volt. Utóbbi kalandmusical jövő nyári előadásaira már most több mint 2500 jegy gazdára talált. 

Érdekességként azt is megemlítette, hogy az idei nyáron a szokásosnál jóval több fiatal és férfi vásárolt jegyet. Arra is kitért, hogy a Szabadtéri Játékok nagyjából 1,9 milliárd forint büdzsével gazdálkodik, amelyből a saját jegybevételük körülbelül 1,1 milliárd forint volt idén, ám a fenntartói támogatással együtt is, a fesztivál alapvetően veszteséges. További forrásbevonást sürgetett. 

A belvárosi nézőteret mindössze két hét alatt bontották el, csütörtökön visszaadták a Dóm teret a járókelőknek.

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
