Kiderült, mire készülnek a Szegedi Nemzeti Színházban, és már most szenzációgyanús

Meseország kapui újra megnyíltak Szegeden, és immár az is biztos, hogy mézeskalács illatú varázslat készül. Kedden megkezdődött ugyanis a Jancsi és Juliska meseopera próbafolyamata a Szegedi Nemzeti Színházban. A Grimm-testvérek ikonikus története gigaprodukcióként kel életre, méghozzá olyan színpadi erővel, amely az alkotók ígérete szerint nemcsak a gyerekeket, de a felnőtt nézőket is rabul ejti.

Kedden kezdődött a Jancsi és Juliska meseopera próbafolyamata a Szegedi Nemzeti Színházban. Fotó: Koós Kata

Női kéz szövi a varázslatot: Bonecz Veronika elárulta rendezői koncepcióját

A Szegedi Nemzeti Színház Jancsi és Juliska meseoperájának rendezői székében Bonecz Veronika ül, aki a színházban a tavalyi évad Pillangókisasszony produkciójában a rendező munkatársaként, korábban a Manon Lescaut dramaturgjaként, a Szegedi Szabadtéri Játékokon pedig a Szerelmi bájital rendezőjeként már bizonyította tehetségét Szegeden. A Pillangókisasszony akkora közönségsikert aratott, hogy rendezője, Juronics Tamás elnyerte a legjobb rendezőnek járó Dömötör-díjat.

Bonecz Veronika magyar nyelven állítja színpadra a Grimm-testvérek generációkon átívelő, örökzöld meséjét. Ő maga és Barnák László főigazgató is kiemelte, hogy a cél minden korosztály megszólítása.

Gigaprodukció készül a Szegedi Nemzeti Színházban

A felettébb látványosra tervezett előadás nagyszabású művészi összefogás eredménye: közreműködik benne a Szegedi Szimfonikus Zenekar, a Szegedi Nemzeti Színház teljes nőikara és tánckara is. Engelbert Humperdinck zenéje – amelyet maga Richard Strauss vezényelt először – egyszerre játékos és megható, dallamaiban a népies könnyedség találkozik az aranyló zenekari hangzással.

– Elképesztő sokféleség nyilvánul meg a zenében a gyerekdalszerű egyszerűségtől kezdve az egészen himnikus, mennyei hangzásig, hihetetlen skálát jár be, közben vannak tánczenék, kis horrorjelenetek, tréfák, elszenderülések is. Ennek a zenei anyagnak a sokszínűségén túl számomra a Jancsi és Juliska meseopera legvonzóbb tulajdonsága a varázslat. És amikor elvarázsolódást és a hétköznapokból való kiszakadás lehetőségét kínáljuk a közönségnek, akkor nem a levegőbe beszéljünk. Mi már jól tudjuk az eddigi próbákból, hogy ez a darab óhatatlanul kiváltja ezt a hatást – mondta el Dobszay Péter, a színház zenegazgatója, aki Kardos Gáborral váltva lesz karmestere a produkciónak.