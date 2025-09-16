2 órája
Kiderült, mire készülnek a Szegedi Nemzeti Színházban, és már most szenzációgyanús
Mindenki ismeri az erdő mélyi kalandot, de így még senki nem élhette át. Az évad legvarázslatosabb produkciójára készül a Szegedi Nemzeti Színház, és az már az első próbán kiderült, hogy a Jancsi és Juliska ugyan meseopera, ám korántsem gyerekjáték készül. Gigaprodukciót alkotnak nagyszabású művészi összefogással.
Meseország kapui újra megnyíltak Szegeden, és immár az is biztos, hogy mézeskalács illatú varázslat készül. Kedden megkezdődött ugyanis a Jancsi és Juliska meseopera próbafolyamata a Szegedi Nemzeti Színházban. A Grimm-testvérek ikonikus története gigaprodukcióként kel életre, méghozzá olyan színpadi erővel, amely az alkotók ígérete szerint nemcsak a gyerekeket, de a felnőtt nézőket is rabul ejti.
Női kéz szövi a varázslatot: Bonecz Veronika elárulta rendezői koncepcióját
A Szegedi Nemzeti Színház Jancsi és Juliska meseoperájának rendezői székében Bonecz Veronika ül, aki a színházban a tavalyi évad Pillangókisasszony produkciójában a rendező munkatársaként, korábban a Manon Lescaut dramaturgjaként, a Szegedi Szabadtéri Játékokon pedig a Szerelmi bájital rendezőjeként már bizonyította tehetségét Szegeden. A Pillangókisasszony akkora közönségsikert aratott, hogy rendezője, Juronics Tamás elnyerte a legjobb rendezőnek járó Dömötör-díjat.
Bonecz Veronika magyar nyelven állítja színpadra a Grimm-testvérek generációkon átívelő, örökzöld meséjét. Ő maga és Barnák László főigazgató is kiemelte, hogy a cél minden korosztály megszólítása.
Gigaprodukció készül a Szegedi Nemzeti Színházban
A felettébb látványosra tervezett előadás nagyszabású művészi összefogás eredménye: közreműködik benne a Szegedi Szimfonikus Zenekar, a Szegedi Nemzeti Színház teljes nőikara és tánckara is. Engelbert Humperdinck zenéje – amelyet maga Richard Strauss vezényelt először – egyszerre játékos és megható, dallamaiban a népies könnyedség találkozik az aranyló zenekari hangzással.
– Elképesztő sokféleség nyilvánul meg a zenében a gyerekdalszerű egyszerűségtől kezdve az egészen himnikus, mennyei hangzásig, hihetetlen skálát jár be, közben vannak tánczenék, kis horrorjelenetek, tréfák, elszenderülések is. Ennek a zenei anyagnak a sokszínűségén túl számomra a Jancsi és Juliska meseopera legvonzóbb tulajdonsága a varázslat. És amikor elvarázsolódást és a hétköznapokból való kiszakadás lehetőségét kínáljuk a közönségnek, akkor nem a levegőbe beszéljünk. Mi már jól tudjuk az eddigi próbákból, hogy ez a darab óhatatlanul kiváltja ezt a hatást – mondta el Dobszay Péter, a színház zenegazgatója, aki Kardos Gáborral váltva lesz karmestere a produkciónak.
Herman Anett, a meseopera egyik díszlet- és jelmeztervezője a tervek ismertetése során rámutatott, hogy a zene mellett a látvány is varázslatos élményt vetít előre. A mese előrehaladtával a türkiz színvilágot felváltja a mézeskalács ház baljós, vöröses tündöklése a mozgatható fákkal és bokrokkal benépesített, sűrű erdő mélyén. A jelmezekhez és a díszletekhez egyaránt gazdagon merítettek a magyar népmesei motívumokból.
Jancsi és Juliska több mint mese: a szeretet és bátorság próbája
Az előadás alapjául Adelheid Wette szövegkönyve szolgál, amely hű marad az eredeti meséhez, miközben új szereplőkkel – például pillangókat idéző altató és ébresztő manóval, busóálarcos lidércekkel – és álomszerű jelenetekkel mélyíti el az élményt. A boszorkány, a mézeskalácsház és az eltévedt testvérpár kalandja nemcsak varázslatos mese, de szimbolikus útja a felnövésnek, amely során bátorságát, furfangját, összetartását és egymás iránti szeretetét is bizonyítania kell Jancsinak és Juliskának, hogy győzelmet arathassanak a gonosz boszorkány fölött.
