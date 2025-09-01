Izzik a pálca: a világhírért küzdenek a karmesterek – galériával, videóval

A klasszikus zene rajongói számára a héten Szeged válik a világ zenei fővárosává. Elstartolt a II. Nemzetközi Fricsay Ferenc Karmesterverseny a Szegedi Szimfonikus Zenekar közreműködésével. A dirigensek viadalának a Korzó Zeneház ad otthont, de online is követhető élőben, így bárki részesévé válhat a zenei izgalmaknak, bárhol is legyen a világon.

A Szegedi Szimfonikus Zenekar kőkemény tempót diktál, a héten 96 karmester dirigálja a muzsikusokat a világ minden tájáról. Fotó: Karnok Csaba

Karmesterek viadala: csaknem száz versenyzőből négy juthat döntőbe

A héten zajló megmérettetés nem csak egy szimpla verseny, hanem igazi nemzetközi karmesterparádé. 54 országból érkeztek versenyzők, közülük 12 női karmester, a mezőny legidősebb versenyzője pedig hetven éves elmúlt, Japánból érkezett. A zsűri az online előválogató után a több mint négyszáz nevezőből 96 karmestert hívott meg Szegedre. Csütörtökig kiderül, melyik 16 versenyző jut be a második fordulóba, a pénteki elődöntőben már csak nyolcan küzdenek, végül a döntőben a négy legjobb csap össze. A vasárnap 11 órakor kezdődő döntő nyitott és ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel fogadnak a Korzó Zeneházban.

Bámulatos teljesítmény: zenei maratont „fut” a Szegedi Szimfonikus Zenekar

A verseny igazi zenei maraton a Szegedi Szimfonikus Zenekar számára, a versenyzők folyamatosan váltják egymást a pódiumon. 12 zeneműből választhattak, amelyekről Gyüdi Sándor zenekarigazgató és zsűritag úgy fogalmazott, a repertoár szinte az egész zenetörténetet felöleli Haydn-től Bartókig.

Nayden Todorov zsűrielnök, a Szófiai Filharmonikus Zenekar vezető karmestere kiemelte, hogy a Nemzetközi Fricsay Ferenc Karmesterverseny páratlan lehetőség a fiatal karmesterek számára a bemutatkozásra a világ színpadán. Óriási esély arra, hogy bendíthassák a karrierjüket, hiszen a klasszikus zenei világ krémje figyeli minden mozdulatukat a pódiumon. Ráadásul a tét is hatalmas: a verseny dobogósai Európa prominens szimfonikus zenekarait dirigálhatják vendégkarmesterként.