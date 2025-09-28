1 órája
A Dóm falai között felejthetetlen élmény született, a közönség percekig tapsolt – galériával
A Szegedi Dóm ismét megtelt zenével és lélekkel: Idén 17. alkalommal rendezték meg a Szent Gellért Fesztivált, amely immár hagyományosan a város és a régió egyik legkiemelkedőbb kulturális eseménye.
A monumentális székesegyház padsorai jóval a koncert kezdete előtt zsúfolásig megteltek, sőt a szervezőknek pótszékeket is ki kellett helyezni, hogy mindenki helyet találjon a szeptember 27-ei előadáson. Ez is jelzi, hogy a közönség évről évre óriási érdeklődéssel fordul a Szent Gellért Fesztivál felé, amely nemcsak a klasszikus zene ünnepe, hanem a közösség erejének is bizonyítéka.
A szombati est méltó volt a rendezvény rangjához: világszínvonalú zenészek és egy kiváló zenekar közreműködésével csendültek fel a művek, a templom akusztikája pedig különleges, felemelő atmoszférát teremtett.
Az Anima Musicae Kamara Zenekart és a fúvósokat Yoon Jae Lee karmester vezényelte, az estet pedig Boros Misi zongoraművész és Ziyu He hegedűművész fűszerezte meg játékával.
A Szent Gellért Fesztivál hatása
A zenei élmény mindenkit magával ragadott – a hallgatóság lélegzet-visszafojtva figyelt, majd a darabok végén hatalmas tapssal, percekig tartó ovációval köszönte meg az előadóknak a páratlan élményt. A vastaps erejétől szinte beleremegett a föld, a közönség és a művészek között szoros, ünnepi hangulatú kapcsolat alakult ki.
A Szent Gellért Fesztivál koncertjét hatalmas ovációval ünnepeltékFotók: Gémes Sándor
A Szent Gellért Fesztivál immár nemcsak a szegedi kulturális élet megkerülhetetlen eseménye, hanem országos és a világ nagyvárosai szintjén is figyelmet érdemlő, rangos találkozó. A rendezvény méltón tiszteleg Szeged védőszentje, Gellért püspök emléke előtt, miközben a város vendégszeretetét, nyitottságát és kulturális gazdagságát is bemutatja. A fesztivál minden résztvevő számára maradandó, szívbe írt élményt adott.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
A Szegedi Szimfonikusok koncertje megtöltötte zenével a szegedi dómot – galériával
Algyő kilépett Szeged árnyékából: zenével és babgulyással ünnepelték a bátorságukat – videóval, galériával