Szent Gellért Fesztivál

1 órája

A Dóm falai között felejthetetlen élmény született, a közönség percekig tapsolt – galériával

Címkék#koncert#Szegedi Dóm#klasszikus zene#Szent Gellért Fesztivál

A Szegedi Dóm ismét megtelt zenével és lélekkel: Idén 17. alkalommal rendezték meg a Szent Gellért Fesztivált, amely immár hagyományosan a város és a régió egyik legkiemelkedőbb kulturális eseménye.

Delmagyar.hu

A monumentális székesegyház padsorai  jóval a koncert kezdete előtt zsúfolásig megteltek, sőt a szervezőknek pótszékeket is ki kellett helyezni, hogy mindenki helyet találjon a szeptember 27-ei előadáson. Ez is jelzi, hogy a közönség évről évre óriási érdeklődéssel fordul a Szent Gellért Fesztivál felé, amely nemcsak a klasszikus zene ünnepe, hanem a közösség erejének is bizonyítéka.

koncert a Szent gellért fesztivál keretein belül a szegedi dómban
A Szent Gellért Fesztivál a Szegedi Dóm falai között felejthetetlen zenei élményt nyújtott. Fotó: Gémes Sándor

A szombati est méltó volt a rendezvény rangjához: világszínvonalú zenészek és egy kiváló zenekar közreműködésével csendültek fel a művek, a templom akusztikája pedig különleges, felemelő atmoszférát teremtett. 

Az Anima Musicae Kamara Zenekart és a fúvósokat Yoon Jae Lee karmester vezényelte, az estet pedig Boros Misi zongoraművész és Ziyu He hegedűművész fűszerezte meg játékával.

A Szent Gellért Fesztivál hatása

A zenei élmény mindenkit magával ragadott – a hallgatóság lélegzet-visszafojtva figyelt, majd a darabok végén hatalmas tapssal, percekig tartó ovációval köszönte meg az előadóknak a páratlan élményt. A vastaps erejétől szinte beleremegett a föld, a közönség és a művészek között szoros, ünnepi hangulatú kapcsolat alakult ki.

A Szent Gellért Fesztivál koncertjét hatalmas ovációval ünnepelték

Fotók: Gémes Sándor

A Szent Gellért Fesztivál immár nemcsak a szegedi kulturális élet megkerülhetetlen eseménye, hanem országos és a világ nagyvárosai szintjén is figyelmet érdemlő, rangos találkozó. A rendezvény méltón tiszteleg Szeged védőszentje, Gellért püspök emléke előtt, miközben a város vendégszeretetét, nyitottságát és kulturális gazdagságát is bemutatja. A fesztivál minden résztvevő számára maradandó, szívbe írt élményt adott.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

