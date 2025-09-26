szeptember 26., péntek

Bulihangulat

1 órája

Ezrek énekelték együtt a slágereket a Szerencsekoncerten Makón – galériával, videóval

Megtelt a főtér, ezrek szórakoztak önfeledten a Szerencsejáték Zrt. Hatoslottót népszerűsítő makói rendezvényén csütörtök este. A Maros-parti városban többek között olyan sztárok léptek színpadra a Szerencsekoncerten, mint Nótár Mary, Opitz Barbi, Szabó Ádám és Fásy Ádám.

Szabó Imre

A Szerencsejáték Zrt. 80 állomásból álló koncertsorozattal járja az országot, és ezzel a Hatoslottó megújulását népszerűsíti. A változás lényege: az eddigi heti egy helyett immár kétszer, vasárnap mellett csütörtökön is lesz sorsolás. Emellett a játékosok az egyetlen sorsolásra szóló feladás mellett akár 2, 5 vagy 10 sorsolásra is megtehetik szelvényeiket. A Szerencsekoncertek egyikét Makóra szervezték csütörtök estére. A modern technológiával, hatalmas kivetítőkkel felszerelt színpadon olyan sztárok szórakoztatták a közönséget, mint Nótár Mary, Fásy Ádám, a Digital zenekar, Opitz Barbi, Szabó Ádám és Roby Lakatos. A rendezvény óriási sikert aratott: a főtér megtelt bulizó, táncoló emberekkel.

Szerencsekoncert Makón sztárokkal.
Ezrek szórakoztak a makói főtéren, ahol a Szerencsekoncert sztárfellépői fergeteges hangulatot varázsoltak. Fotó: Török János

A makói hagyma Fásy Adám kedvence

– Azt, hogy az egyik helyszín Makó legyen, én választottam ki, mert itt él egy régi kedves barátom, Kurai László – mondta az est házigazdája, Fásy Ádám. Hozzátette, a város egyébként is közel áll a szívéhez, hiszen mint sokan tudják, egyben mesterszakács is, márpedig a magyaros ízvilág a makói hagyma nélkül elképzelhetetlen. Azt is elárulta, ha nem is nagy tétekben, de szokott lottózni, és olykor nyer is. A jó humorú, 73 éves, gazdag múltú és sikeres televíziós személyiség persze nemcsak beszélt az est folyamán – dalra is fakadt.

Szabó Ádám a harmonika szerelmese

Szabó Ádám interjúját gratulációval kezdtük, a Sztárban sztár hetedik évadának nyertese ugyanis a napokban ünnepelte házassági évfordulóját.

– Boldog vagyok, hogy idén apa lettem, és hogy csodálatos feleségem van. Ők várnak otthon a fellépés után – árulta el.

Az egykor több tehetségkutatóban is megfordult, ma már sikeres előadóra többek között azért figyelt fel az ország, mert nemcsak kitűnő énekes, hanem mesterien bánik a harmonikával is.

– Ötéves koromban találtam meg édesapám hangszerét a padláson, azóta vagyok a szerelmese – mondta. – Sokan úgy gondolják, hogy a harmonika már a múzeumba való, én azonban másként látom. Nagyon örültem, hogy amikor például a Csillag születik műsorba jelentkeztem, több zenetanártól is hallottam, hogy megnőtt az érdeklődés a hangszer iránt – jegyezte meg.

Fásy Ádám és Opitz Barbi a makói Szerencsekoncerten

Fotók: Török János

Opitz Barbi küzdő típus

– Nagyon örülök, hogy ilyen szeretettel fogadtak Makón, és kétszer is visszatapsoltak – mondta mosolyogva Opitz Barbi. Ez különösen azért hatotta meg a fiatal énekesnőt, mert az elmúlt három évben nem jelentkezett új dallal. A visszatérésre már készül, retró elemeket is tartalmazó modern szerzeményekkel. Egyébként szívesen énekel feldolgozásokat és saját dalokat is. Utóbbiak közül a Túlélem a kedvence, mert – mint mondta – küzdő típus.

A Szerencsekoncertek eddig 60 ezer nézőt vonzottak

– Hetente tíz–tizenöt koncertre kerül sor csütörtöktől vasárnapig. Most a sorozat felénél tartunk – mondta Panulin Ildikó, a Szerencsejáték Zrt. szóvivője. – A hely adottságaitól függően átlagosan 500 és 5 ezer közötti a nézőszám; eddig összesen több mint 60 ezren szórakoztak a társaság jóvoltából. A tapasztalatok szerint a látogatói korosztály vegyes, a koncertek fogadtatása pedig mindenütt kedvező volt – jegyezte meg a szóvivő.

 

