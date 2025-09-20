Meglepő fordulat a dorozsmai buliban: új családtagot ismert meg Csepregi Éva – galériával, videóval

A két politikus nem érkezett üres kézzel: mindkét fellépőnek egy-egy ajándékkosarat hoztak, benne többek között Pick szalámival, röszkei paprikával és Ruzsa Roland saját márkás borával. A képviselő azt is elárulta, hogy párja Csepregi Éva távoli rokona, akivel még soha nem találkozott személyesen. A Neoton énekesnőjével végül volt lehetősége a családnak néhány percet beszélgetni.

Roy & Ádám: majdnem elkéstek, de így is jó hangulatban készültek a bulira

Miközben privát körülmények között zajlott a családegyesítés, mi Kohánszky Roy-t faggattuk fellépésük előtt pár perccel, hogyan indulnak neki a bulinak. Mert mint kiderült, kicsit zaklatottan kezdődött a napjuk.

– Eleve késve indultunk, aztán kiderült, hogy a basszusgitárt a másik autóban hagytuk. A pesti forgalmon is át kellett verekednünk magunkat, de itt vagyunk és szerintem minden jó lesz – mosolygott a frontember.

Ezen az estén ők voltak a Neoton előzenekara, amit Roy egyáltalán nem bánt.

– Egyszer a szüleim elvittek Balatonföldvárra egy Neoton koncertre. Nagyon jó buli volt, de emlékszem, én végig a vokalista csajt néztem kukkerrel – idézte fel régi emlékeit nevetve.

Arra a kérdésre, ők mennyire bíznak abban, hogy hasonlóan időtálló slágereket tudnak alkotni, mint Csepregi Éváék, Roy azt mondta, bár volt jónéhány nagy dobásuk a kezdetekkor, már nem ez a cél.

– Mi még ennyi év után is nagyon szeretünk együtt zenélni. Nekem ez a legfontosabb – mondta.