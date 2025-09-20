1 órája
Meglepő fordulat a dorozsmai buliban: új családtagot ismert meg Csepregi Éva – galériával, videóval
Kiskundorozsmán adott ingyenes koncertet péntek este a Neoton Família, illetve a Roy & Ádám Trió. Csepregi Éva lapunknak elárulta: a közel 50 éves zenekar számára mindig kihívás volt Szegeden játszani. A 71 éves énekesnő számára most is emlékezetes volt ide jönni: pénteken új rokonokkal is találkozhatott Szerencsekoncertjük előtt.
A Szerencsejáték Zrt. jóvoltából egy hét alatt másodjára érkeztek legendás zenei előadók Csongrád-Csanád vármegyébe. Múlt vasárnap Csongrádon a Korál és a P-Mobil adott koncertet, péntek este pedig a Roy & Ádám Trió, valamint a Neoton érkezett Kiskundorozsmára. A dorozsmaiaknak jóval nagyobb szerencséjük volt, mint a csongrádiaknak, ahol a koncertek előtt negyed órával még szakadt az eső: a mostani bulit nyárias estében tudták megrendezni a régi nagybani piac területén. Egyedül a szúnyoginvázió okozott jelentős kellemetlenséget a naplemente időszakában, sötétedés után azonban szerencsére azok is eltűntek.
Több mint 80 Szerencsekoncert másfél hónap alatt
A Szerencsekoncertek több mint 80 koncertből álló országjáró sorozat, melyet a Hatoslottó megújulása alkalmából szerveztek. Másfél hónap alatt megfeszített tempóban járják az országot több csapattal: vannak települések, ahol legendák lépnek fel és vannak, ahol napjaink sztárjai. Vármegyénkbe eddig mindkét alkalommal legendák érkeztek, ennek megfelelően a legnagyobb színpadot hozták. Mint megtudtuk, ezt a technikai személyzet néhány óra alatt építi fel, majd a koncert után éjszaka még le is bontják, hogy másnap már egy következő településen építsék fel. Hetente 12-15 koncertet tartanak meg országszerte, mindenhol, ahol az önkormányzat befogadta az ingyenes rendezvényt.
Neoton koncert KiskundorozsmánFotók: Gémes Sándor
– Nagyon örülök, hogy a Szerencsejáték Zrt. ide hozta ezt a rendezvényt, az elképzeléseimnél is komolyabb és színvonalasabb. Természetes volt, hogy örömmel fogadjuk, hiszen ez is beleillik abba a közösségformáló munkába, amit Ruzsa Roland képviselő itt elvégez. Ezt a tevékenységet pedig a jövőben is támogatni fogom – mondta Mihálffy Béla országgyűlési képviselő.
Ruzsa Roland hozzátette: nagy megtiszteltetés, hogy az állami cég felfigyelt közösségteremtő munkájukra és méltónak találták Kiskundorozsmát, hogy ide hozzák a Szerencsekoncertek egyik állomását.
– Köszönöm a piac tulajdonosának, Lekeny Györgynek, hogy térítésmentesen biztosította a területet ehhez a programhoz – tette hozzá.
A két politikus nem érkezett üres kézzel: mindkét fellépőnek egy-egy ajándékkosarat hoztak, benne többek között Pick szalámival, röszkei paprikával és Ruzsa Roland saját márkás borával. A képviselő azt is elárulta, hogy párja Csepregi Éva távoli rokona, akivel még soha nem találkozott személyesen. A Neoton énekesnőjével végül volt lehetősége a családnak néhány percet beszélgetni.
Roy & Ádám: majdnem elkéstek, de így is jó hangulatban készültek a bulira
Miközben privát körülmények között zajlott a családegyesítés, mi Kohánszky Roy-t faggattuk fellépésük előtt pár perccel, hogyan indulnak neki a bulinak. Mert mint kiderült, kicsit zaklatottan kezdődött a napjuk.
– Eleve késve indultunk, aztán kiderült, hogy a basszusgitárt a másik autóban hagytuk. A pesti forgalmon is át kellett verekednünk magunkat, de itt vagyunk és szerintem minden jó lesz – mosolygott a frontember.
Ezen az estén ők voltak a Neoton előzenekara, amit Roy egyáltalán nem bánt.
– Egyszer a szüleim elvittek Balatonföldvárra egy Neoton koncertre. Nagyon jó buli volt, de emlékszem, én végig a vokalista csajt néztem kukkerrel – idézte fel régi emlékeit nevetve.
Arra a kérdésre, ők mennyire bíznak abban, hogy hasonlóan időtálló slágereket tudnak alkotni, mint Csepregi Éváék, Roy azt mondta, bár volt jónéhány nagy dobásuk a kezdetekkor, már nem ez a cél.
– Mi még ennyi év után is nagyon szeretünk együtt zenélni. Nekem ez a legfontosabb – mondta.
Kiskundorozsmai Szerencsekoncert Roy és Ádám koncertFotók: Gémes Sándor
Szeged mindig nagy falatnak számított a Neoton Família életében
Természetesen beszélgettünk a Neoton énekesnőjével is fellépésük előtt. A 71 éves Csepregi Éva elárulta: Szeged mindig különleges koncerthelyszínnek számított a zenekar életében.
– Valahogy mindig nagy falat volt. A '80-as években úgy éreztük, hogy Szegedért meg kell dolgozni – fogalmazott.
A Neoton Família közel 50 éve van a pályán, több mint 30 lemezt adtak ki. Az énekesnő úgy látja, a mai napig meg tudják szólítani az összes korosztályt slágereikkel.
– Az élő koncerteket, a személyes találkozásokat mindig nagyon szeretik az emberek. Ma is talán az egyik legtöbbet koncertező zenekar vagyunk, mert mi ezt nagyon szeretjük. Számomra pedig minden ilyen alkalom, amikor színpadra állok, ünnep – mesélte.
Arra a kérdésre, milyen érzés legendának lenni, Csepregi Éva csak mosolygott.
– Persze sokat letettünk az asztalra ezért, mégis egy nagy kitüntetés, és azért fura dolog is. Hiszen mi abban a korban éltünk, amikor az őszinte, kőkemény rock volt az igazi. Az volt a forradalom, az volt a lázadás, az volt a rendszerellenesség, az volt az, ahol sok fiatal összejött, viszont mi elhatároztuk, hogy popzenét játszunk. És sok lemezt eladtunk, de volt egy tartózkodás mindenkiben, hogy ezek csak egynyári slágerek. Olyanok, mint az Alma szappan. Az ember megszagolja, sokat mosdik vele, aztán elfogy. Jön a másik szappan. Örülök, hogy végül nem így lett – mondta az énekesnő, aki zenekarával még ennyi év után is több ezres tömeget vonzott szombaton Kiskundorozsmára.