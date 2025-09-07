szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

27°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
delmagyar.hu podcast

48 perce

Hogyan kelt újra életre a Feszty-körkép? Szombathelyi Árpád elmeséli

Címkék#Délmagyar Podcast#Feszty-körkép#Szombathelyi Árpád#másolás

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban a Rotundában látható Feszty-körkép magyarságunkat kifejező alkotás. Feszty Árpád művének öt jelenetét másolta le egy ausztráliai magyarnak Szombathelyi Árpád kisteleki festőművész, mintegy 30 éve. A podcastben erről és terveiről is beszélgettünk vele.

Imre Péter

A Feszty-körkép másolásáról beszélgettünk Szombathelyi Árpád kisteleki festőművésszel, aki hat év alatt öt jellegzetes részletet alkotott újra szállítható méretben. A restaurátorokkal való együttműködés, a foltos technika, a történelmi alakok és jelenetek – Árpád fejedelem, a Latorc vezér lánya, a Magyarok Nagyasszonya, rablás-jelenet és a sámán epizód – mind szóba kerültek. 

Szombathelyi Árpád az ötödik Feszty-körkép részlettel
Szombathelyi Árpád az ötödik Feszty-körkép részlettel. Fotó: Imre Péter

A másolás kezdete

– Az ausztráliai Darwinban élő emigrált magyar, Vasas Mihály keresett meg a Feszty-körkép másolásának ötletével és ajánlatával. Megjegyzem: a restaurációs munkákat látva elhatároztam, készítek majd a magyar történelemhez, nagyjainkhoz kapcsolódó festményeket. Így ez a lehetőség kapóra jött – mondta Szombathelyi Árpád. Elárulta: a Fesztyék által is alkalmazott, úgynevezett foltos technikával nem kell, nem is lehet az alakok élethű ábrázolására törekedni, mert csak távolról szemlélve adja ki a kompozíciót, úgy áll össze a kép.

Szombathelyi Árpád: hat év, öt részlet

Az emlékparkban kapható diákról, képeslapokról készítette Szombathelyi Árpád az egyes részletek méretarányos másolatait. Hat év alatt a Feszty-körkép öt ismert, jellemző részletét, úgynevezett vezérepizódjait festette meg szállítható méretekben: Árpád fejedelmet a törzsek vezéreivel, a megkötözött Latorc vezért lányával, a Magyarok Nagyasszonyát, azt a jelenetet, amikor a magyarok szláv asszonyokat, lányokat rabolnak maguknak feleségnek, valamint a sámán epizódot a fehér ló áldozattal. Utóbbi érdekessége, hogy azt már nem vitte el Vasas Mihály. – Ekkor leálltam, nem akartam üzletet csinálni belőle – indokolt. 

Befejezem, ígérte

– Az alakokat szénnel rajzoltam meg, utána következett a színezés, az aláfestés akrillal, a sámán jelenet itt tart, még nem vittem rá a felületre az olajfestéket – magyarázta, majd kisvártatva azzal folytatta. – Befejezem, bekeretezem, megtartom vagy elajándékozom, legrosszabb esetben eladom – mondta Árpád. Majd kijelentette: a másolás nem igényel művészi szintű teljesítményt, nem is tekinti annak, mert gyakorlással és hozzáértéssel elsajátítható és megvalósítható.

 

delmagyar.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu