Hogyan kelt újra életre a Feszty-körkép? Szombathelyi Árpád elmeséli

A Feszty-körkép másolásáról beszélgettünk Szombathelyi Árpád kisteleki festőművésszel, aki hat év alatt öt jellegzetes részletet alkotott újra szállítható méretben. A restaurátorokkal való együttműködés, a foltos technika, a történelmi alakok és jelenetek – Árpád fejedelem, a Latorc vezér lánya, a Magyarok Nagyasszonya, rablás-jelenet és a sámán epizód – mind szóba kerültek.

Szombathelyi Árpád az ötödik Feszty-körkép részlettel. Fotó: Imre Péter

A másolás kezdete

– Az ausztráliai Darwinban élő emigrált magyar, Vasas Mihály keresett meg a Feszty-körkép másolásának ötletével és ajánlatával. Megjegyzem: a restaurációs munkákat látva elhatároztam, készítek majd a magyar történelemhez, nagyjainkhoz kapcsolódó festményeket. Így ez a lehetőség kapóra jött – mondta Szombathelyi Árpád. Elárulta: a Fesztyék által is alkalmazott, úgynevezett foltos technikával nem kell, nem is lehet az alakok élethű ábrázolására törekedni, mert csak távolról szemlélve adja ki a kompozíciót, úgy áll össze a kép.

Szombathelyi Árpád: hat év, öt részlet

Az emlékparkban kapható diákról, képeslapokról készítette Szombathelyi Árpád az egyes részletek méretarányos másolatait. Hat év alatt a Feszty-körkép öt ismert, jellemző részletét, úgynevezett vezérepizódjait festette meg szállítható méretekben: Árpád fejedelmet a törzsek vezéreivel, a megkötözött Latorc vezért lányával, a Magyarok Nagyasszonyát, azt a jelenetet, amikor a magyarok szláv asszonyokat, lányokat rabolnak maguknak feleségnek, valamint a sámán epizódot a fehér ló áldozattal. Utóbbi érdekessége, hogy azt már nem vitte el Vasas Mihály. – Ekkor leálltam, nem akartam üzletet csinálni belőle – indokolt.

Befejezem, ígérte

– Az alakokat szénnel rajzoltam meg, utána következett a színezés, az aláfestés akrillal, a sámán jelenet itt tart, még nem vittem rá a felületre az olajfestéket – magyarázta, majd kisvártatva azzal folytatta. – Befejezem, bekeretezem, megtartom vagy elajándékozom, legrosszabb esetben eladom – mondta Árpád. Majd kijelentette: a másolás nem igényel művészi szintű teljesítményt, nem is tekinti annak, mert gyakorlással és hozzáértéssel elsajátítható és megvalósítható.