Szabadidő

1 órája

Húsz hintó és a híres pusztaötös: fergeteges szüreti felvonulás jön Pusztaszeren

Címkék#szüret#lovas felvonulás#Pusztaszer

Pusztaszer szombaton megtelik élettel, a hónaphoz kötődő kedvelt mulatságot tartják meg. A szüreti lovas felvonulás a település életének szerves része, szívesen vesznek részt rajta a fiatalabb és az idősebb korosztály képviselői egyaránt.

Munkatársunktól

A szüreti lovas felvonulás szombaton 13 órától lesz Pusztaszeren, és a hagyományokhoz hűen a község számos részét és utcáját érintik, valamint kihajtanak, kilovagolnak Munkástelepre is – tudtuk meg Ocskó-Almási Anita polgármestertől.

Szüreti lovas felvonulás Pusztaszeren.
A szüreti lovas felvonulás Pusztaszer egyik népszerű eseménye. Archív fotó: Imre Péter

Szüreti lovas felvonulás

Érdemes a tervezett útvonalat rögzíteni, hogy azok akik kíváncsiak rá, megnézhessék a menetet: Piac tér – Ady Endre utca – Honfoglalás utca – Kossuth utca – Fő utca – Vadvirág utca – Diófa utca – Fő utca – Petőfi utca – Munkástelep, Sólyom utca – Árpád utca – Kisfüstös söröző és bolt – Pusztaszer, Fő utca – Rákóczi utca – Vadvirág utca – Kossuth utca – Pálya söröző. A kínálóhelyek a Diófa utca 28. és a Petőfi utca 45. szám alatt, valamint a Kisfüstösnél és a Pálya sörözőnél lesznek, utóbbinál láthatják az érdeklődők a látványos puszta ötös és csikós bemutatót.

Puszta ötös

– Az esemény érdekessége, meglepetése lesz, hogy a híres puszta ötös nemcsak bemutatót tart, hanem velünk tart a szüreti lovas felvonuláson is – közölte Ocskó-Almási Anita, aki azt is elárulta, hogy húsz lovaskocsi és lovas részvételére számítanak. A Pusztaszeri Lovas és Traktoros Egyesület által rendezett eseményen a helyi Hegedűs Fivérek formáció szolgáltatja a zenét, akárcsak az esti bálon, amit viszont már a szülői munkaközösség szervez és a teljese bevételt a gyerekekre, a diákokra fordítják. A tombola fődíja egy wellness-utalvány.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

