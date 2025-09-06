Dollármilliókat érnek festményei, és egy vulkánban nyugszik – ki volt Tamara Lempicka, akinek a REÖK-ben nyílt kiállítása?

Gazdag gyárosok, mágnások és feleségeik, királynők portréit is megfestette Tamara Lempicka világhírű lengyel festőművész. Az art deco királynője dollármilliókat érő festményeinek másolataiból pénteken nyílt tablókiállítás a REÖK-ben. A Lengyel Külügyminisztérium és a Tamara Łempicka Estate tárlata a budapesti Lengyel Intézet, a szegedi Lengyel Konzulátus és a Regionális Összművészeti Központ (REÖK) közös szervezésében érkezett Szegedre.

A Tamara Lempicka-kiállítás már a megnyitón műkedvelők tömegét vonzotta a REÖK-be. Fotók: Karnok Csaba

Képeiért vagyonokat fizetnek – és néha el is lopják

A tablókon millió dolláros festmények is megcsodálhatók. Zenész című portréja kilencmillió dollárért cserélt gazdát 2018-ban. Ez az a kép, amely feltűnik Madonna Vogue című dalához készített videoklipjében is, aki egyébként a lengyel festőnő egyik legnagyobb rajongója és gyűjtője. A képnek nem csak ára, de sorsa is különleges: 2009-ben ugyanis ellopták egy hollandiai magánmúzeumból, később egy holland műkincsnyomozónak sikerült a nyomára bukkannia.

Marjorie Ferry portréját is kiállították a másolatok között, amelynek eredetije öt évvel ezelőtt több mint 21 millió dollárért kelt el Londonban. Akkor került Tamara Lempicka fel a világon a legdrágább női festők dobogójára.

Mindemellett Ádám és Éva című aktfestményének reprodukciója is a REÖK második emeleti kiállítóterének falára került, amelyhez a legenda szerint a felettébb dekoratív festőnő Párizsban az utcáról csábított be magához egy jóképű rendőrt, hogy modellt álljon neki. A kép egy ideig a kétszeres Oscar-díjas Barbra Streisand amerikai színész- és énekesnő tulajdonában állt, de Jack Nicholson is köztudottan nagy rajongója Lempickának.

Dollármilliókat érő festmények másolataival telt meg a REÖK második emeleti kiállítóterme. Van köztük olyan műalkotás, amely Madonna vagy éppen Barbra Streisand falán lógott korábban. Fotó: Karnok Csaba

Szenvedély, önbizalom, extravagancia: Tamara Lempicka karaktere is műalkotás volt

A Lempicka-kiállítás megnyitóján Karol Biernacki, Lengyelország szegedi tiszteletbeli konzulja elmondta, hogy 42 éve él a napfény városában, de ez idő alatt a Lempicka-tárlathoz hasonlóan nagy volumenű, lengyel művészeti kiállítás még nem valósult meg a városban. Jarosław Bajaczyk, a Lengyel Intézet igazgatója arról számolt be, hogy a tablókiállítás év eleje óta óriási érdeklődésnek örvend, Budapesten és Pécsen is művészetkedvelők tömegét vonzotta, mielőtt Szegedre érkezett. Emlékeztette a megjelenteket, hogy a kiállító az 1920-as, 1930-as években saját korának legkeresettebb festője volt, ráadásul nőként, ügynök nélkül. Portréi élénk színeikkel, kubista megoldásaikkal, az art deco eleganciájával és sugárzó érzékiségükkel azonnal kitűnnek, mindenki másnál drágábban tudta eladni műveit saját korában.

Saját maga tárgyalt ügyfeleivel, maga szabta az árakat. Rendkívüli önbizalommal rendelkezett, tudta magáról, hogy eredeti. Ma minden bizonnyal influenszer vagy Instagram-sztár lenne. Persze a jobb fajtából

– jegyezte meg mosolyogva Jarosław Bajaczyk.