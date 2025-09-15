szeptember 15., hétfő

Eltáncolt tragédia

3 órája

Bosszú percről percre: megcsalta, megtudta, megtorolta

Címkék#ballada#A hűtlen feleség#táncdráma#Zs Vincze Zsuzsa#Zsuráfszky Zoltán#krimi#Szegedi Nemzeti Színház#Magyar Nemzeti Táncegyüttes

Mi történhet, ha a szenvedély erősebb a hűségnél, és a felszarvazott fél képtelen a megbocsátásra? Ízig-vérig krimi a Magyar Nemzeti Táncegyüttes A hűtlen feleség táncelőadása: sötét, balladai világban vezet végig egy megcsalt férj bosszúján és egy asszony végzetén. Október 22-én a Szegedi Nemzeti Színházban nemcsak táncolnak, de nyomoznak is – a lélek legmélyebb rétegeiben.

Delmagyar.hu

Milyen érzelmi viharok, lelki vívódások vezethetnek el egy asszonyt a házasságtörésig? Van-e joga egy felszarvazott férjnek, hogy a létező legszörnyűbb bosszúval torolja meg a hitszegést? Vendégjáték érkezik a Szegedi Nemzeti Színházba: egy bűnügyi táncdráma, amelynek alkotói nyomozásra invitálják a közönséget október 22-én. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes ezúttal A hűtlen feleség táncelőadását hozza el, amiben nem csupán lenyűgöző látványvilágot ígérnek, de olyan mélységeket, ahol elakad a lélegzet. 

Zseniális táncelőadás érkezik.
Milyen borzalmakra képes egy megcsalt férj, hogy megtorolja felesége hűtlenségét? A Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncelőadásából kiderül. Fotó: Magyar Nemzeti Táncegyüttes

A lélek legsötétebb bugyraiba vezet a táncelőadás

A darab a legendás Barcsai szeretője című népballadát veszi alapul, ám korántsem a megszokott módon. A Kossuth-díjas alkotópáros, Zsuráfszky Zoltán és Zs. Vincze Zsuzsa nemcsak újraértelmezik a történetet, de egészen a tragédia gyökeréig ásva vezetik a ballada és a lélek legsötétebb bugyraiba a közönséget. 

A bűnügyi táncdráma a tragédia mellett annak hátterét is a néző elé tárja: a tánc nyelvén felfejti azokat a részeket, amelyeket a ballada csak sejtet. A végeredmény pedig, akár egy krimi: percről percre haladunk egy gyilkosság felé, miközben a színpadon izzik a szenvedély, feszülnek az izmok, dübörög a zene.

Monumentális díszlet, hátborzongató hangzás

A monumentális díszletet Tóth Kázmér tervezte, a látványvilág az operai világra hajaz. Zs. Vincze Zsuzsa stilizált népviseletei és Eredics Benjamin lehengerlő zenéje magával ragadó atmoszférát ígér. A Magyar Nemzeti Férfikar is közreműködik az előadásban, a kórus számára Eredics Benjamin zeneszerző új kórusművet komponált, amelynek dallamai hátborzongató módon erősítik fel a történet súlyát. Az előadásban elhangzik Kodály Zoltán két kórusműve is. 

 

 

