Őszi program, amit nem hagyhatsz ki – terápiás kutyák várják a gyerekeket

Ahogy beköszönt az ősz, egyre több időt töltünk a négy fal között, pedig ilyenkor is rengeteg lehetőség van tartalmas és élményteli szabadidős programokra. Ezek a játékos, interaktív alkalmak nemcsak szórakoztatóak, hanem segítenek a gyerekek érzelmi és szociális fejlődésében, oldják a szorongást, fejlesztik az önbizalmat, miközben igazi kutyabarát élményekkel gazdagodnak. A Szegedi Kutyaiskola különleges őszi foglalkozásaira, ahol a gyerekek és a terápiás kutyák a főszereplők, már elindult a jelentkezés.

A programsorozat lehetőséget biztosít a gyerekeknek, hogy vizsgázott terápiás kutyákkal együtt, játékos módon üssék el hasznosan az időt. Illusztráció: Shutterstock

A Puha Mancsok Alapítvány: így működnek együtt a terápiás kutyákkal

A Puha Mancsok Alapítvány célkitűzése, hogy terápiás kutyáikkal szebb hellyé tegyék a világot, és segítsenek embertársaikon. Munkásságuk része, hogy egyéni és csoportos terápiát tartanak, emellett terápiás kutyusokat képeznek ki: legyen szó kutyaoviról, városi foglalkozásokról vagy trükkök elsajátításáról.

A programsorozat időpontjai

október 2. (csütörtök) – 17:00

október 4. (szombat) – 10:30

október 16. (csütörtök) – 17:00

október 18. (szombat) – 10:30

A gyerekek a programnak köszönhetően megismerkedhetnek a terápiás kutyákkal, játékos és fejlesztő feladatokban vehetnek részt, miközben hasznosan töltik a szabadidejüket, közös élményeket gyűjtve.

Fontosabb információk