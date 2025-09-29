1 órája
Őszi program, amit nem hagyhatsz ki – terápiás kutyák várják a gyerekeket
A Puha Mancsok Alapítvány őszi programsorozattal készül. Lehetőséget biztosítanak a gyerekeknek arra, hogy vizsgázott terápiás kutyákkal együtt, játékos módon üssék el hasznosan az időt, miközben rengeteget fejlődnek.
Ahogy beköszönt az ősz, egyre több időt töltünk a négy fal között, pedig ilyenkor is rengeteg lehetőség van tartalmas és élményteli szabadidős programokra. Ezek a játékos, interaktív alkalmak nemcsak szórakoztatóak, hanem segítenek a gyerekek érzelmi és szociális fejlődésében, oldják a szorongást, fejlesztik az önbizalmat, miközben igazi kutyabarát élményekkel gazdagodnak. A Szegedi Kutyaiskola különleges őszi foglalkozásaira, ahol a gyerekek és a terápiás kutyák a főszereplők, már elindult a jelentkezés.
A Puha Mancsok Alapítvány: így működnek együtt a terápiás kutyákkal
A Puha Mancsok Alapítvány célkitűzése, hogy terápiás kutyáikkal szebb hellyé tegyék a világot, és segítsenek embertársaikon. Munkásságuk része, hogy egyéni és csoportos terápiát tartanak, emellett terápiás kutyusokat képeznek ki: legyen szó kutyaoviról, városi foglalkozásokról vagy trükkök elsajátításáról.
A programsorozat időpontjai
- október 2. (csütörtök) – 17:00
- október 4. (szombat) – 10:30
- október 16. (csütörtök) – 17:00
- október 18. (szombat) – 10:30
A gyerekek a programnak köszönhetően megismerkedhetnek a terápiás kutyákkal, játékos és fejlesztő feladatokban vehetnek részt, miközben hasznosan töltik a szabadidejüket, közös élményeket gyűjtve.
Fontosabb információk
- Helyszín: Tápé, Csatár utca
- Jelentkezés: [email protected]
