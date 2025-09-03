szeptember 3., szerda

delmagyar.hu podcast

50 perce

Miért fontos Tóth Ferenc emléke a makóiak számára? – az egyesület elnökével beszélgettünk

Címkék#Délmagyar Podcast#helytörténész#múzeumigazgató#civil szervezet#podcast

Tóth Ferenc nyugalmazott múzeumigazgató emlékét, szellemiségét őrzi az egy esztendeje alakult civil szervezet. A névadó alighanem a legjelentősebb helytörténész volt a Maros-parti városban – mondja róla az egyesület elnöke, Halász Tamás.

Szabó Imre

 Tóth Ferenc 1963-ban lett a József Attila Múzeum vezetője. Munkássága alatt megnyílt az irodalmi kiállítóhely, az Espersit ház, felépült a múzeum új épülete, az itteni hagymás ház, továbbá átadták a makói hagymás házat az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. 1988-ban vonult nyugdíjba, de ezt követően is dolgozott, sorra publikálva helytörténeti témájú köteteit. Munkásságát helyi és országos kitüntetésekkel is elismerték, Makó pedig díszpolgárává fogadta. Az alighanem legkiválóbb makói helytörténész emlékét, szellemiségét egy esztendeje a nevét viselő civil szervezet is ápolja.

Tóth Ferenc
A Tóth Ferenc emlékét őrző egyesület alakuló ülése. Archív fotó: Szabó Imre

A Tóth Ferenc nevét viselő egyesület mi mindent tesz?

Halász Tamás egyesületi elnökkel arról beszélgettünk, miért fontos, hogy Tóth Ferenc neve ne kopjon ki a köztudatból, munkái ne merüljenek feledésbe. A Makó Anno könyvsorozat szerkesztőjeként is ismert Halász azt is elárulta, milyen rendezvények és milyen kiadványok révén igyekeznek erősíteni a makóiak lokálpatrióta szemléletét.

