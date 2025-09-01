szeptember 1., hétfő

Csodacsatárok és temetői titkok: időutazásra hív apa és fia

Mit mesél egy kovácsoltvas kerítés vagy egy poros futball pálya a városról, ahol élünk? Tóth István történész és fia izgalmas időutazásra hívják a közönséget, két fiókkönyvtár is valóságos időkapuvá válik szeptemberben. Az egyik kaland temetői titkokba, a másik a legendák csarnokába vezet.

Delmagyar.hu

Lebilincselő előadásokkal spékelt, különleges sétákkal mutatja be a „Könyvtárba mentem 2025” program Szeged fiókkönyvtárainak identitásépítő szerepét. A sorozat a Somogyi-könyvtár és a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésében valósul meg a kamara idén 25 éves Kommunikációs és Reklámklubja segítségével. Szeptemberben két generáció történészei, apa és fia, idősebb és ifjabb Tóth István történész kalauzolja az érdeklődőket Szeged múljának rejtett fejezeteiben: iparosmesterek és híres focisták is reflektorfénybe kerülnek. 

Tóth István történész
 Ifjabb Tóth István történész Móraváros izzó sportmúltját eleveníti majd fel. Archív fotó: Gémes Sándor

Vasba zárt szépségek nyomába ered Tóth István történész

Szeptember 3-án délután fél öttől az Északvárosi Fiókkönyvtárban Tóth István történész, a Móra Ferenc Múzeum tudományos igazgatóhelyettese „Szeged vasművessége II. Szegedi műkovács-iparművészek a 19-20. században” című könyve kapcsán tart előadást. A sétával egybekötött program a Dugonics temetőbe vezet, ahol a nemrég védetté nyilvánított, szecessziós kovácsoltvas kerítéssel övezett Kónya-kápolna és sírbolt kerül majd a figyelem középpontjában. A múlt vasba öntött emlékei nemcsak művészettörténeti, hanem helyi ipartörténeti szempontból is különlegesek.

Móravárosi csodacsatárok: Sándor Csikar és Kocsis Lajos

Szeptember 11-én a Móra Utcai Fiókkönyvtárban ifjabb Tóth István történész-muzeológus repíti vissza a közönséget Móraváros sportmúltjába. Előadásában feltárul a magyar válogatott Szegedhez köthető története legendás szövetségi kapitányokkal, mint Baróti Lajos mesteredző és olyan ikonikus nevekkel, csodacsatárokkal, mint Sándor Károly „Csikar” és Kocsis Lajos. A pályák széléről, lelátók hangulatából és a sporthoz kötődő helyi emlékekből bontakozik ki a városrész egykor izzó futballélete. A program egy rövid sétával zárul, amely során a Móra-család öröksége is megelevenedik.

 

